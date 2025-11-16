شهد المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبة اللواء الدكتور محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥، افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن جولة لافتتاح عددٍ من المقار القضائية الجديدة بالمحافظة، شملت محكمة الوادي الجديد، وفرع هيئة قضايا الدولة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة.

وزير العدل يفتتح مقر النيابة الإدارية في الوادي الجديد

وقد رافق خلال الجولة وفدًا رفيع المستوى ضم المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، ولفيف من السادة المستشارين مساعدي وزير العدل، وقيادات القضاء والنيابة العامة.

حيث كان في استقبالهم المستشار/ عبد الوهاب نجاتي – مدير المكتب الفني بأسيوط، والمستشار/ خالد بخيت – مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، والمستشار/ حسين سليم – مدير النيابة الإدارية بالخارجة، وعددًا من القيادات القضائية يتقدمهم المستشار الدكتور/ رئيس محكمة استئناف أسيوط، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة تتقدمهم حنان مجدي - نائبة المحافظ.

وخلال الزيارة، قام الحضور بجولة تفقدية شملت مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وحديقة ٣٠ يونيو، وشهدت الجولة عرضًا لأبرز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة.

وفي ختام فعاليات الزيارة تفضل اللواء الدكتور/ محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد بإهداء درع المحافظة التذكاري لمعالي المستشار/ عدنان فنجري - وزير العدل، ومعالي المستشار/ محمد الشناوي - رئيس الهيئة.