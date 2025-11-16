قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى Cairo ICT
خبير إسرائيلي: نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس بالقوة العسكرية
ما هو الحليب النباتي الأكثر صحة؟.. مزايا الصويا والشوفان واللوز و الأرز الصحية
حوادث

وزير العدل يفتتح مقر النيابة الإدارية في الوادي الجديد

إسلام دياب

شهد المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبصحبة اللواء الدكتور محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥، افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن جولة لافتتاح عددٍ من المقار القضائية الجديدة بالمحافظة، شملت محكمة الوادي الجديد، وفرع هيئة قضايا الدولة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمدينة الخارجة.

وزير العدل يفتتح مقر النيابة الإدارية في الوادي الجديد

وقد رافق خلال الجولة وفدًا رفيع المستوى ضم المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، ولفيف من السادة المستشارين مساعدي وزير العدل، وقيادات القضاء والنيابة العامة.

حيث كان في استقبالهم المستشار/ عبد الوهاب نجاتي – مدير المكتب الفني بأسيوط، والمستشار/ خالد بخيت – مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، والمستشار/ حسين سليم – مدير النيابة الإدارية بالخارجة، وعددًا من القيادات القضائية يتقدمهم المستشار الدكتور/ رئيس محكمة استئناف أسيوط،   والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة تتقدمهم حنان مجدي - نائبة المحافظ.

وخلال الزيارة، قام الحضور بجولة تفقدية شملت مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وحديقة ٣٠ يونيو، وشهدت الجولة عرضًا لأبرز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة.

وفي ختام فعاليات الزيارة تفضل اللواء الدكتور/ محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد بإهداء درع المحافظة التذكاري لمعالي المستشار/ عدنان فنجري - وزير العدل، ومعالي المستشار/ محمد الشناوي - رئيس الهيئة.

النيابة الإدارية وزير العدل المستشار عدنان فنجري

