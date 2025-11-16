أستاذ تمويل: مصر تجني ثمار إنفاق استثماري خلال السنوات الماضية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر في الوقت الحالي تجني ثمار كل ما بُذل من مجهود وما أُنفق من استثمارات ضمن المشروعات التي نفذت خلال السنوات الماضية.

وأضاف هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن المشروع القومي لتطوير الموانئ لم يكن هدفه تلبية احتياجات القطاع الخاص في مصر وتسهيل تجارة مصر مع المجتمعي الخارجي، وهدفه الأبعد هو التأكيد على أن مصر تستطيع أن تلعب دور في محيطها الإقليمي والدولي كلاعب رئيسي في حركة التجارة الدولية.

وأكد هشام إبراهيم، أن مصر دخلت في مرحلة جديدة في تقديم الخدمات اللوجيستية، مما سهل كثيرا في جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى في العديد من القطاعات وخاصة الصناعة.

وأشار إلى أن مصر لديها القدرة على حذب استثمارات من مختلف دول العالم، فنحن نتحدث عن شراكة حقيقية بين مصر والعديد من دول العالم.