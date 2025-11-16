قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
اقتصاد

انعقاد أول اجتماع بين جهاز الأموال المستردة وجمعية المطورين العقاريين لبحث آليات التعاون

المهندس محمد البستاني رئيس إدارة جمعية المطورين العقاريين
المهندس محمد البستاني رئيس إدارة جمعية المطورين العقاريين
آية الجارحي

شهد مقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أول اجتماع بين مسؤولي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار بدء تفعيل أعمال الجهاز وفق القانون رقم 6 لسنة 2024.

جاء الاجتماع استجابة للدعوة الرسمية الموجهة من الوزارة لجمعية المطورين، والتي أكدت خلالها أهمية التعاون مع القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات القادرة على الإسهام في الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لولاية الجهاز.

ويمتلك الجهاز أصولًا عقارية متنوعة تشمل عقارات مبنية، ووحدات سكنية، وأراضي فضاء، وأراضي زراعية، إلى جانب أصول وممتلكات أخرى، ويعمل الجهاز على إدارتها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة وتعظيم العائد للدولة.

حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية، بينهم خالد إبراهيم نوفل، مساعد أول وزير المالية، والدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية.
والدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية أحمد حسين الصادق.

استغلال الأصول العقارية

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون في استغلال الأصول العقارية، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة تحت ولاية الجهاز، بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة، ودعم جهود الدولة في إدارة الأصول غير المستغلة.

وشدد مسؤولو الجهاز خلال الاجتماع على أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق خطة متكاملة للتصرف الرشيد في الأصول، مؤكدين أن التعاون مع جمعية المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص بما يخدم أهداف التنمية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن التعاون مع جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة المشروعات التي يمكن الاستفادة منها في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.

وقال البستاني: “نثمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية والجهاز في وضع إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، ونسعى كشركاء في التنمية إلى تقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في حسن استغلال الموارد.

وزارة المالية العاصمة الإدارية الجديدة وحدات سكنية عقارات الأصول العقارية

