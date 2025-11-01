قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يفوز على نيس .. ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
عروض مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات
الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق تُشارك في حفل افتتاح المتحف الكبير
مفاجأة الحفل | شريهان تطل باستعراض فرعوني رشيق بافتتاح المتحف الكبير
بصوت أوبرالي .. شيرين أحمد طارق تبهر الحضور باحتفالية المتحف المصري الكبير
حان الوقت لتصحيح المفاهيم | أستاذ آثار لـ “صدى البلد”: اسمها الحضارة المصرية وليس الفرعونية.. لهذا السبب
أهالي عابدين يتابعون احتفالية المتحف المصري الكبير.. صور
السيدة انتصار السيسي ترتدي زيا يعبر عن هوية الحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير
الموسيقيين: افتتاح المتحف الكبير بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق بمصر
موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع فى الدوري المصري والقناة الناقلة
رسميًا.. انطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة وملوك ورؤساء دول العالم
اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: المتحف المصري الكبير أيقونة عالمية تعزز الاستثمارات العقارية والفندقية

غرفة التطوير العقاري
غرفة التطوير العقاري
ولاء عبد الكريم

تقدم مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وأعضاء الغرفة الذين يتجاوز عددهم 15 ألف مطور عقاري بالتهنئة الي القيادة السياسية والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير.

أكدت غرفة التطوير العقاري في بيان اليوم أن افتتاح المتحف المصري الكبيريُعد حدثًا عالميًا غير مسبوق ورسالة حضارية تؤكد أن مصر ستظل منارة للثقافة والتراث الإنساني عبر العصور.

وأشاد أعضاء الغرفة بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أولت المشروع اهتمامًا خاصًا للمتحف المصري الكبير منذ انطلاقه، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تجسد ملامح الجمهورية الجديدةوتُبرز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ثقافية وسياحية تضاهي أضخم المنشآت العالمية.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة إلى أن المتحف المصري الكبيرلا يُعد مجرد متحف، بل صرح حضاري عالمي متكامل يمثل نقلة نوعية في مفهوم المتاحف الحديثة، إذ يضم أكبر مجموعة أثرية في العالم لحضارة واحدة، ويقع على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع عند مدخل هضبة الأهرامات بما يتيح تجربة فريدة تمزج بين عبق التاريخ وروح العصر الحديث.

من جانبه، أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير فجر جديد للحضارة المصرية و يمثل نقطة تحول محورية في خريطة السياحة العالمية وسيسهم في تعزيز مكانة مصر كمقصد ثقافي وسياحي دولي.

واشار الى ان افتتاح المتحف المصري الكبير هو تتويج  لحلم قديم تحقق بفضل قيادة سياسية ملهمة آمنت ان بناء مستقبل الامم يأتى على اساس تقديس ماضيها وبفضل العمل الجاد والتخطيط المدروس تحول الحلم الى حقيقية .

وأوضح شكري أن المتحف سيعمل على تحفيز الاستثمارات الفندقية والعقارية والسياحية خاصة في منطقة غرب القاهرة حيث سيخلق المشروع قيمة مضافة كبيرة للأراضي والمشروعات المحيطة مما يجعلها مركز جذب جديد للسكان ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.

أضاف أن هذا الافتتاح التاريخي يعكس ما حققته الدولة من قفزات نوعية في البنية التحتية والمشروعات السياحية والتنموية مؤكدًا أن المتحف سيكون أحد أعمدة النمو الاقتصادي والسياحي لمصر خلال العقد القادم.

وأكدت غرفة التطوير العقاري أن المتحف المصري الكبير يمثل رمزًا ثقافيًا وحضاريًا للجمهورية الجديدةويرسخ لمفهوم التنمية الشاملة التي تمزج بين الحفاظ على الهوية التاريخية ورؤية الدولة للمستقبل موضحة أن المتحف سيجعل من مصر مركزًا محوريًا للسياحة الثقافية والفعاليات الدولية الكبرى.

اختتمت الغرفة بأن هذا الحدث التاريخي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية وريادتها عبر العصورويؤكد أن مصر قادرة دائمًا على الإبهار والعطاء والبناء في آن واحد .

