سمر فودة تسخر من ظهور ياسمين الخطيب بالحجاب في حلقة عبدالله رشدي

أثارت الإعلامية سمر فودة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها الساخر على ارتداء الإعلامية ياسمين الخطيب الحجاب خلال ظهورها الأخير في حلقة جمعتها بالداعية عبدالله رشدي.

وكتبت فودة على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “حاولت تفادي هذه الصورة مراراً وتكراراً.. لكن معلش، الاخت ياسمين انتي لابسة طرحة لمين؟ هو بابا الفاتيكان ولا شيخ الأزهر؟ ده عبد الله رشدي بتاع شقة العبور.”





سبب ارتداء ياسمين الخطيب للحجاب مع عبدالله رشدي

تعرّضت الاعلامية ياسمين الخطيب، لموجة من الانتقادات، عقب ظهورها مُرتدية الحجاب، في البرومو الخاص بالحلقة المؤجلة.



وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبدالله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرّضت لها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: «ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف».