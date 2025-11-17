قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
أشرف صبحي: دعم كامل للإسماعيلي لاستعادة مكانته وتجاوز التحديات الحالية
ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
4202 فرصة عمل جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه
معاهم 16 طفلًا.. القبض على عصابة التسول بالقاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتصفية عنصر لحزب الله جنوب لبنان
6 مطالب برلمانية لدعم استراتيجية الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي
تعليم الإسكندرية: فيديو الاعتداء على طالب مدرسة النصر قديم ويعود لعامين
51 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم خلال 48 ساعة
استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025 وسعرها
اقتصاد

أسعار جرامات الذهب اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، بشكل طفيف، وسط حالة من الاستقرار النسبي داخل أسواق ومحلات الصاغة، وذلك عقب الهبوط الكبير الذي سجله المعدن الأصفر في تداولات أمس.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 نحو 6234.25 جنيهًا للشراء و 6192.25جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5455 جنيهًا للبيع
5420 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 نحو 4675.75 جنيه للبيع
4645.75 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 17 نوفمبر2025 نحو 3636.75 جنيهًا للبيع
3613.25 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب
استقر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات – عيار 21) عند:
43,680 جنيهًا خلال تداولات اليوم.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي بأقل من 0.1% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 4001 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3995 دولار للأونصة بينما قد سجل أعلى مستوى عند 4030 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3928 دولار للأونصة.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب دولار أونصة الذهب الجنيه الذهب جرام

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
