بعد تداول فيديو يوثق الجريمة.. ضبط عاطل سرق هاتف طفلة في شارع 15 بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج، استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر شابًا يسرق هاتف محمول من طفلة أثناء سيرها في شارع 15 بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، في واقعة أثارت غضب الأهالي واستياء المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ذكروا فيه تعرّض نجلتهم لسرقة هاتفها المحمول من قِبل شاب مجهول خلال سيرها في الشارع، قبل أن يفر هاربًا.

وبحسب بلاغ الأسرة، فقد كانت الطفلة تحمل هاتفها أثناء عودتها إلى المنزل، قبل أن يفاجئها المتهم الذي بدا في الفيديو أنه يعمل نباش، وهو يقترب منها بخطوات بطيئة حتى انتشل الهاتف، في مشهد التقطته كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية.

وعقب انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال ساعات قليلة، وجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، لفحص المقطع وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة من المباحث من ضبطه، وبمواجهته بما ورد في مقاطع الفيديو والتحريات، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، موضحًا أنه استغل صغر سن الطفلة وسيرها بمفردها في الشارع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.