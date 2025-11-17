قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
هل صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق حرام؟.. 20 حقيقة لمن يؤخرها
موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
عقوبة الشيك بدون رصيد.. متى يسقط الحكم بخطوات وإجراءات قانونية صحيحة؟
ترامب: معاقبة أي دولة تتعامل مع روسيا.. ومحادثات قريبة مع رئيس فنزويلا
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تداول فيديو يوثق الجريمة.. ضبط عاطل سرق هاتف طفلة في شارع 15 بسوهاج

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج، استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر شابًا يسرق هاتف محمول من طفلة أثناء سيرها في شارع 15 بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، في واقعة أثارت غضب الأهالي واستياء المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ذكروا فيه تعرّض نجلتهم لسرقة هاتفها المحمول من قِبل شاب مجهول خلال سيرها في الشارع، قبل أن يفر هاربًا.

وبحسب بلاغ الأسرة، فقد كانت الطفلة تحمل هاتفها أثناء عودتها إلى المنزل، قبل أن يفاجئها المتهم الذي بدا في الفيديو أنه يعمل نباش، وهو يقترب منها بخطوات بطيئة حتى انتشل الهاتف، في مشهد التقطته كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية.

وعقب انتشار الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال ساعات قليلة، وجّه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، لفحص المقطع وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة من المباحث من ضبطه، وبمواجهته بما ورد في مقاطع الفيديو والتحريات، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، موضحًا أنه استغل صغر سن الطفلة وسيرها بمفردها في الشارع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج نباش سرقة هاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

حجز شقق الاسكان الفاخر

المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

لاعب الزمالك السابق: شيكو بانزا غير سوى وخوان بيزيرا صفقة سوبر

ايمن الرمادي

البنك الأهلي: لم نتلقى أي اتصالات من الزمـالك بشأن الرمادي

الشارقة الاماراتي

نادي الشارقة يعلن رحيل مدربه الصربي ميلوش

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد