شوبير : وفاة محمد صبري أكدت قوة الروابط بين الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر السابق تفاصيل ومشاهد من عزاء نجم الزمالك السابق محمد صبري الذي أقيم مساء أمس في مسجد الحامدية الشاذلية بجوار مقر نادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "إمبارح كانت مظاهرة حب في عزاء الراحل محمد صبري حيث حضر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس مجلس الوزارء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووفد رسمي من النادي الأهلي بجانب مجلس إدارة نادي الزمالك".



وتابع شوبير: "لكن تشعر إمبارح إن الناس بتدي لمحمد صبري حقه ولكن بعد ما مات ودي طبيعتنا ندي كل واحد حقه بعد ما يموت لكن وإحنا على قيد الحياة لازم هبد ورزع وشتم وحاجات كثيرة يعني".

وختم شوبير: "السوشيال ميديا عاملين حرب بين الأهلي والزمالك لكن وفاة محمد صبري تؤكد على قوة العلاقات والروابط بين الناديين من جديد، وشهد إمبارح حضور عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين بخلاف مجلس الأهلي".