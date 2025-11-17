قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
أشرف صبحي: دعم كامل للإسماعيلي لاستعادة مكانته وتجاوز التحديات الحالية
ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
4202 فرصة عمل جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه
معاهم 16 طفلًا.. القبض على عصابة التسول بالقاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتصفية عنصر لحزب الله جنوب لبنان
6 مطالب برلمانية لدعم استراتيجية الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي
تعليم الإسكندرية: فيديو الاعتداء على طالب مدرسة النصر قديم ويعود لعامين
51 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم خلال 48 ساعة
استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025 وسعرها
رياضة

شوبير : وفاة محمد صبري أكدت قوة الروابط بين الأهلي والزمالك

محمد صبري
محمد صبري
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر السابق تفاصيل ومشاهد من عزاء نجم الزمالك السابق محمد صبري الذي أقيم مساء أمس في مسجد الحامدية الشاذلية بجوار مقر نادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "إمبارح كانت مظاهرة حب في عزاء الراحل محمد صبري حيث حضر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس مجلس الوزارء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووفد رسمي من النادي الأهلي بجانب مجلس إدارة نادي الزمالك".


وتابع شوبير: "لكن تشعر إمبارح إن الناس بتدي لمحمد صبري حقه ولكن بعد ما مات ودي طبيعتنا ندي كل واحد حقه بعد ما يموت لكن وإحنا على قيد الحياة لازم هبد ورزع وشتم وحاجات كثيرة يعني".

وختم شوبير: "السوشيال ميديا عاملين حرب بين الأهلي والزمالك لكن وفاة محمد صبري تؤكد على قوة العلاقات والروابط بين الناديين من جديد، وشهد إمبارح حضور عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين بخلاف مجلس الأهلي".

الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر السابق عزاء نجم الزمالك السابق محمد صبري محمد صبري الزمالك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى آخر ظهور

\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها
\أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى اخر ظهور لها

وكيل صحة الشرقية يكرم مديرة الرعاية الأساسية وفريق نفقة الدولة لتصدرهم محافظات الجمهورية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

