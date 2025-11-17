شوبير يكشف عن مفاجأة في صفقات الأهلي بقرار من توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن ثلاث صفقات في النادي الأهلي جديدة بقرار من المدير الفني ييس توروب .

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر تصريحاته الاذاعية : "سألت في النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف صفقات يناير، وعليه لو سمعت كلام إن الأهلي دخل في مفاوضات مع عمر فايد، مدافع نادي أروكا البرتغالي، صدّق هذا الكلام، وأيضا لو سمعت كلام عن محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، صدّق هذا الكلام".

وأضاف شوبير: "هناك قناعة كبيرة داخل الفني للنادي الأهلي بأشرف داري، لكن هما قلقانين من تكرار إصابات اللاعب، وبيقولوا مين يضمن لنا إن خلاص الدنيا هتظبط واللاعب متتجددش إصابته تاني".

تابع: "بالنسبة لرأس الحربة، الكلام على أسامة فيصل موجود بالفعل، وبالمناسبة ده المهاجم الوحيد اللي في مصر عليه كلام من ييس توروب، وكمان الكلام على مهاجم أجنبي جديد، ومعتقدش إن جراديشار هيمشي".