الشهابي: استجابة الرئيس اليوم تعكس مطالبنا بالأمس لحماية إرادة الشعب ونزاهة الانتخابات

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمطالبنا التي طرحناها بالأمس بشأن تمكين المرشحين ووكلائهم من حضور الاقتراع والفرز، والحصول على صور محاضر الفرز، تعكس موقفًا وطنيًا راسخًا يرفع من قيمة نزاهة الانتخابات ويحمي إرادة الشعب المصري.

وأوضح الشهابي أن ما أكده الرئيس اليوم، من أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو جزئيًا وإعادة الانتخابات لاحقًا، يؤكد أن الدولة المصرية لن تسمح بأي تجاوز أو عبث بحقوق الناخبين، وأن كل صوت مصري محفوظ ومقدس.

وأضاف الشهابي أن هذا التوجيه الرئاسي يعيد الطمأنينة للرأي العام ويؤكد أن القيادة السياسية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن معيارها الوحيد هو احترام القانون وتطبيقه بكل شفافية وعدالة.

وأشار الشهابي إلى أن موقف الرئيس يتسق تمامًا مع مطالبنا السابقة، حين شددنا على أن نزاهة الانتخابات أمن قومي لا يحتمل التهاون، وأن أي نتيجة مشكوك في صحتها يجب مراجعتها وتصحيحها فورًا.

واختتم الشهابي تصريحه قائلاً: "الدولة التي تعلي إرادة شعبها فوق كل اعتبار، وتصحح المسار متى اقتضت الحاجة، هي دولة قوية لا تُهدَّد إرادتها، وتستمد شرعيتها من القانون ومن إرادة مواطنيها ، تحيا مصر… دولة القانون وسيادة الشعب، ودولة لا تُبنى إلا على إرادة المصريين الحقيقية."