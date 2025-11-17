قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشهابي: استجابة الرئيس اليوم تعكس مطالبنا بالأمس لحماية إرادة الشعب ونزاهة الانتخابات

ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي
ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمطالبنا التي طرحناها بالأمس بشأن تمكين المرشحين ووكلائهم من حضور الاقتراع والفرز، والحصول على صور محاضر الفرز، تعكس موقفًا وطنيًا راسخًا يرفع من قيمة نزاهة الانتخابات ويحمي إرادة الشعب المصري.

وأوضح الشهابي أن ما أكده الرئيس اليوم، من أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو جزئيًا وإعادة الانتخابات لاحقًا، يؤكد أن الدولة المصرية لن تسمح بأي تجاوز أو عبث بحقوق الناخبين، وأن كل صوت مصري محفوظ ومقدس.

وأضاف الشهابي أن هذا التوجيه الرئاسي يعيد الطمأنينة للرأي العام ويؤكد أن القيادة السياسية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن معيارها الوحيد هو احترام القانون وتطبيقه بكل شفافية وعدالة.

وأشار الشهابي إلى أن موقف الرئيس يتسق تمامًا مع مطالبنا السابقة، حين شددنا على أن نزاهة الانتخابات أمن قومي لا يحتمل التهاون، وأن أي نتيجة مشكوك في صحتها يجب مراجعتها وتصحيحها فورًا.

واختتم الشهابي تصريحه قائلاً: "الدولة التي تعلي إرادة شعبها فوق كل اعتبار، وتصحح المسار متى اقتضت الحاجة، هي دولة قوية لا تُهدَّد إرادتها، وتستمد شرعيتها من القانون ومن إرادة مواطنيها ، تحيا مصر… دولة القانون وسيادة الشعب، ودولة لا تُبنى إلا على إرادة المصريين الحقيقية."

ناجى الشهابي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتراع نزاهة الانتخابات رئيس حزب الجيل الديمقراطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم ورشة عمل حول أحدث تكنولوجيات أنظمة التحكم والقياس

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنظم ورشة عمل حول أحدث تكنولوجيات أنظمة التحكم والقياس

بدء فعاليات مسابقة «بورسعيد أرض المواهب»

بدء فعاليات مسابقة بورسعيد أرض المواهب

محافظ بورسعيد : افتتاح المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد تعزيز قدرات مصر في قطاع النقل البحري واللوجستيات

محافظ بورسعيد: افتتاح المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد يُعد خطوة جديدة في مسيرة الجمهورية الجديدة

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد