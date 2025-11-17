الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعيش مأساة حقيقية.. ولا تزال مستمرة

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت إن قطاع غزة يعيش مأساة حقيقية ولا تزال مستمرة حتى الآن .



وقال بسام زقوت ،في تصريح لقناة "اكسترا نيوز" اليوم /الاثنين/، إن الأمطار دمرت الأيام الماضية العديد من الخيام، وأصبح الكثير بلا مأوى، والنقاط الطبية التي كانت من الخيام توقفت عن الخدمة أيضا .



وأضاف أنه لا يوجد أي انفراجة في القطاع الصحي ونقص الدواء كما هو، كما أن هناك نقصا في الكوادر الصحية ونقصا في المعدات الطبية .



وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية أن الخدمات الطبية تتركز حاليا على الحالات الطارئة ولم تتوسع إلى الألاف من المرضى الذين يبحثون عن إجراء عمليات جراحية أو وسائل دوائية أفضل خصوصا للأمراض المزمنة .



وأشار الى أن المطلوب إدخال على الأقل كوادر صحية، وأجهزة تشخيصية ومواد مخبرية ومواد أخرى خاصة بغرف العمليات والتخدير وحضانات الأطفال وغرف العناية المركزة وذلك لإحياء القطاع الصحي في غزة، ولكن كل هذا لا يدخل وما يسمح بدخوله هو بعض الأدوية التي هى ليست ضمن الاحتياج الحقيقي والمطلوب .



وأضاف أن قطاع غزة أصبح بيئة خصبة للأمراض المختلفة خصوصا مع دخول فصل الشتاء، وما له من تبعات على المأوى والدفء وعدم الوصول الأمن للمنتجات الغذائية الكافية .