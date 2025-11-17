قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيروسات قاتلة تهدد 57 مليون طفل.. وباكستان تبدأ سباقًا مع الزمن

شلل الأطفال
شلل الأطفال
ناصر السيد

بدأت باكستان يوم الاثنين حملة تطعيم وطنية تستمر أسبوعين، تستهدف أكثر من 57 مليون طفل، بهدف الحد من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني لعمليات الطوارئ في البلاد.

الحصبة الألمانية في باكستان

وأضاف المركز في بيان أن الحملة، التي تستمر حتى 29 نوفمبر ستوفر لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية لـ 34.5 مليون طفل، وستُقدم لقاحات شلل الأطفال لـ 23.3 مليون طفل. وتأتي الحملة في أعقاب تدريب منظمة الصحة العالمية لأكثر من 140 ألف عامل صحي لدعم فرق التطعيم، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

تبدأ الحصبة عادةً بحمى شديدة وطفح جلدي ينتشر من الوجه إلى الرقبة وبينما يتعافى معظم الأطفال، يظل المرض سببًا رئيسيًا للوفاة بين الأطفال الصغار.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، أبلغت باكستان عن أكثر من 131 ألف حالة إصابة بالحصبة، مما يُبرز مدى إلحاح هذه الجهود. 

على الرغم من كثرة حملات مكافحة شلل الأطفال في باكستان، ورغم هجمات المسلحين على فرق التطعيم وضباط الشرطة المرافقين لهم، إلا أن حملات مكافحة الحصبة والحصبة الألمانية تُطلق عادةً كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا تزال باكستان وأفغانستان المجاورة الدولتين الوحيدتين اللتين لم يتوقف فيهما شلل الأطفال، وهو فيروس قاتل ومُسبب للشلل، وفقًا للمنظمة.

منذ يناير ، سجلت باكستان 30 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال، مما يُمثل انتكاسة في جهود القضاء على هذا المرض المُشلّ بين الأطفال. 

مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال

ويدّعي المسلحون في باكستان زورًا أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال.

منذ تسعينيات القرن الماضي، قُتل أكثر من 200 من العاملين في مجال شلل الأطفال وضباط الشرطة المكلفين بحمايتهم في هجمات.

فيروسات قاتلة مليون طفل باكستان الحصبة الألمانية في باكستان منظمة الصحة العالمية شلل الأطفال في باكستان مكافحة شلل الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

احمد عبدالقادر

الأهلي يسعي لحسم تجديد التعاقد مع عبدالقادر والشحات

فتحي سند

فتحي سند بعد رحيل محمد صبري: المتاجرة باسمه حرام وعيب

منتخب مصر الثاني

تعادل سلبي يحسم ودية مصر والجزائر ضمن استعدادات كأس العرب

بالصور

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد