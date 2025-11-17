فيروسات قاتلة تهدد 57 مليون طفل.. وباكستان تبدأ سباقًا مع الزمن

بدأت باكستان يوم الاثنين حملة تطعيم وطنية تستمر أسبوعين، تستهدف أكثر من 57 مليون طفل، بهدف الحد من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني لعمليات الطوارئ في البلاد.

الحصبة الألمانية في باكستان

وأضاف المركز في بيان أن الحملة، التي تستمر حتى 29 نوفمبر ستوفر لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية لـ 34.5 مليون طفل، وستُقدم لقاحات شلل الأطفال لـ 23.3 مليون طفل. وتأتي الحملة في أعقاب تدريب منظمة الصحة العالمية لأكثر من 140 ألف عامل صحي لدعم فرق التطعيم، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

تبدأ الحصبة عادةً بحمى شديدة وطفح جلدي ينتشر من الوجه إلى الرقبة وبينما يتعافى معظم الأطفال، يظل المرض سببًا رئيسيًا للوفاة بين الأطفال الصغار.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، أبلغت باكستان عن أكثر من 131 ألف حالة إصابة بالحصبة، مما يُبرز مدى إلحاح هذه الجهود.

على الرغم من كثرة حملات مكافحة شلل الأطفال في باكستان، ورغم هجمات المسلحين على فرق التطعيم وضباط الشرطة المرافقين لهم، إلا أن حملات مكافحة الحصبة والحصبة الألمانية تُطلق عادةً كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا تزال باكستان وأفغانستان المجاورة الدولتين الوحيدتين اللتين لم يتوقف فيهما شلل الأطفال، وهو فيروس قاتل ومُسبب للشلل، وفقًا للمنظمة.

منذ يناير ، سجلت باكستان 30 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال، مما يُمثل انتكاسة في جهود القضاء على هذا المرض المُشلّ بين الأطفال.

مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال

ويدّعي المسلحون في باكستان زورًا أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال.

منذ تسعينيات القرن الماضي، قُتل أكثر من 200 من العاملين في مجال شلل الأطفال وضباط الشرطة المكلفين بحمايتهم في هجمات.