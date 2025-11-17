السيطرة على حريق بشقة في قرية مرصفا ببنها دون إصابات

شهدت قرية مرصفا بمركز بنها بمحافظة القليوبية، بجوار دوار أبو حشيش، اليوم، نشوب حريق داخل شقة بالدور الثاني من عقار مكون من 3 أدوار، دون وقوع أي إصابات بين السكان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية بالحريق، وانتقلت فرق الطوارئ إلى مكان الواقعة، برفقة 3 سيارات إطفاء. وبمجرد وصولها، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الشقق بالعقار.

أعمال التبريد

كما قامت بعمليات التبريد لضمان عدم إعادة الاشتعال وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اسباب الحريق وخسائره المادية وملابساته وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها