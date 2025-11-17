المصريين الأحرار: القيادة السياسية تريد انتخابات معبرة عن أصوات المصريين

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ما ذكره الرئيس السيسي حول ضرورة كشف إرادة الناخبين بكل أمانة يعكس الرغبة السياسية الصادقة في التعبير عن إرادة كل مواطن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تريد أن تكون نتيجة الانتخابات معبرة عن أصوات المصريين.

وقال عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أ سي”، أن إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر أو حتى المرحلة الأولى بالكامل لا يترك أي أثر سلبي على العملية الانتخابية، بل يعزز الانطباع الإيجابي بأن الدولة لا تقبل إلا بالمسار الصحيح.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس أكد احترامه الكامل للدستور والقانون، خاصة عند حديثه عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لا يتدخل في عملها، وهي رسالة واضحة بأن الإجراءات تسير وفق الإطار الدستوري الصحيح.