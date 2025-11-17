نائب محافظ الأقصر يوجه بحل شكاوى المواطنين

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد يوم الاثنين بصورة أسبوعية منتظمة بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، وذلك للاستماع والتعرف على مطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين عن قرب، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الأقصر، 30 طلبا وشكوى من المواطنين، تنوعت ما بين طلبات تقنين وتوصيل مرافق وإسكان وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتعارض مع القوانين ووفق الإمكانيات المتاحة.

وكلف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكل الطلبات والشكاوى مع كل الجهات المعنية؛ للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم، وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.