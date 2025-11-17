مصر ضمن أقوى 10 دول أفريقية في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025.. نواب: دفعة قوية للاقتصاد المصري.. والدولة اتخذت اجراءات ساهمت في تعزيز استقرارها المالي

برلماني: إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصري

جاءت مصر ضمن أقوى 10 دول إفريقية، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025، بعد أن تجاوزت احتياطياتها 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.



وذكرت منصة "بيزنس أفريكا"، في تقرير لها استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي (Global Firepower) لنهاية عام 2025، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية جادة بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما يعكس التزام البلاد بإعادة هيكلة اقتصادها وزيادة الاستثمارات الأجنبية.



وأوضح التقرير، أن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل لمصر دعامة قوية لحماية العملة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما تشكل هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الإفريقية.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بشأن بإدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025 وفقاً لأحدث التقارير المالية الدولية، مؤكدا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل تعزيز موقعها الاقتصادي في القارة الأفريقية .



و أشار " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذا التصنيف يعكس جهود الدولة في دعم استقرار السوق المحلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب استمرار برامج الإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار.

و أوضح عضو النواب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات الرئيسية على قوة الاقتصاد وقدرته على تلبية التزامات الاستيراد وسداد الديون، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز النظرة الإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد المصري.

من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ،إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية، لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.



و أشار "الشوربجي" في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدة أن الدولة خلال السنوات الأخيرة حرصت على فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

و أوضحت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتى ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.



وطالبت عضو النواب الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .