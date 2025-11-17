قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
حسام بدراوي: أنا مع الرئيس السيسي 100%.. وبعض المؤسسات لا تطبق قراراته بشكل كامل.. فيديو
متحدث الصحة يكشف عن استعدادات موسم الشتاء وإرشادات لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي
مها عبد الناصر: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فحص المخالفات الانتخابية خطوة إيجابية
أبو العينين يشارك في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن
أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيها
الوطنية للانتخابات: لن نتردد في إعادة أي دائرة يثبت التلاعب بها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر ضمن أقوى 10 دول أفريقية في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025.. نواب: دفعة قوية للاقتصاد المصري.. والدولة اتخذت اجراءات ساهمت في تعزيز استقرارها المالي

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف
  • برلماني: إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصري
  • برلماني: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • برلمانية: احتياطي النقد الأجنبي يدفع الاقتصاد المصري للانتعاش

جاءت مصر ضمن أقوى 10 دول إفريقية، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025، بعد أن تجاوزت احتياطياتها 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.


وذكرت منصة "بيزنس أفريكا"، في تقرير لها استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي (Global Firepower) لنهاية عام 2025، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية جادة بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما يعكس التزام البلاد بإعادة هيكلة اقتصادها وزيادة الاستثمارات الأجنبية.


وأوضح التقرير، أن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل لمصر دعامة قوية لحماية العملة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما تشكل هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الإفريقية.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بشأن بإدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025 وفقاً لأحدث التقارير المالية الدولية، مؤكدا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل تعزيز موقعها الاقتصادي في القارة الأفريقية .


و أشار " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذا التصنيف يعكس جهود الدولة في دعم استقرار السوق المحلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب استمرار برامج الإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار.

و أوضح عضو النواب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات الرئيسية على قوة الاقتصاد وقدرته على تلبية التزامات الاستيراد وسداد الديون، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز النظرة الإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد المصري.

من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ،إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية، لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.


و أشار "الشوربجي" في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إدراج مصر ضمن أعلى الدول الأفريقية في الاحتياطي الأجنبي لعام 2025، مؤكدة أن الدولة خلال السنوات الأخيرة حرصت على فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

و أوضحت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أن  الدولة تسير بخطى متسارعة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتى ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.


وطالبت عضو النواب الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .

احتياطيات النقد الأجنبي مصر افريقيا الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

أحدث موضات الذهب والمجوهرات في 2026.. احرصي عليها

أحدث موضات الذهب والمجوهرات في 2026.. احرصي عليها

تدابير مهمة لمواجهة إبهار الضوء أثناء القيادة .. احرص عليها

تدابير مهمة لمواجهة إبهار الكشافات أثناء القيادة .. احرص عليها

ياسين جسيم

موهبة عربية.. نجم شاب يشعل سباق التعاقدات في أوروبا| من هو؟

بالصور

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أمام مديرية الصحة بالزقازيق

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد