محمود مسلم: الرئيس يحظى بثقة الناس بدليل لجوئهم إليه وقت الأزمة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إننا ألزمنا مرشحينا بالإلتزام بالقواعد القانونية وميثاق شرف التعامل مع المنافسين في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف محمود مسلم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد على مبدأ الشفافية بسبب عدد المرشحين الكبير، وإرضاء كل المرشحين نوع من ضروب الخيال، ونحن في حاجة إلى رضا عام عن البرلمان والهيئة المنتخبة.

وتابع: كان سيأتي برلمانا مشوها بالإنطباعات وعدم الرضا من الناس، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات عندما ترد بحسم وترصد التجاوزات وحسمها.

وأشار إلى أن الدرس المستفاد الآن أن الحق أحق أن يتبع وأن الدولة لديها ثقة في نفسها أنها تستطيع أن تتخذ أي إجراءات وأن الرئيس يحظى بثقة الناس لأن الجميع لجأ إليه وقت الأزمة والناس يتفاعلون معه.

واستكمل: أحيانا بعض الأمور صعب إثباتها قانونا، منوها أنه لا يوجد لدينا تهنئة المرشحين الخاسرين للفائزين في انتخابات مجلس النواب.