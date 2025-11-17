قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حسام بدراوي: تداول السلطة أساس الديمقراطية

حسام بدراوي
حسام بدراوي
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أنه لا يهاجم أحدًا وإنما يطرح رأيًا يحتمل الصواب والخطأ، موضحًا أنه خلال ظهوره إعلاميًا لا يفرض عليه أحد قول أي شيء.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كل ما يقوله هو نقد بنّاء، مؤكدًا أنه لم يحدث يومًا خلال ظهوره مع الإعلامي أن طُلب منه عدم الحديث في موضوع ما أو مُنع من إبداء رأيه، مشيرًا إلى أن الآراء المختلفة حيوية ومفيدة لبناء الوطن.

وأضاف أنه تراجع عن بعض قناعاته وآرائه السابقة بعد دراسته لحقوق الإنسان، وغير بعض مواقفه السياسية، موضحًا أن وظيفة الحكومة هي إسعاد الجماهير، بمعنى سؤال المواطن: «هل أنت راض عن حياتك اليوم أم بالأمس؟»، مؤكدًا أن مهمة الحكومة هي الإنجاز.

وأوضح أن المواطن يهتم بدخله وخدماته، مشيرًا إلى أن أكثر الناس رضا هم الأكثر فقرًا، بينما أكثر الناس غضبًا هم الشباب المتعلم، لأن سقف طموحاتهم يرتفع ولا يرضون بما لديهم لرغبتهم في المزيد، موضحًا أن ما يمنع هذا الغضب من التحول إلى مظاهرات هو تداول السلطة، باعتباره أساس الديمقراطية.

