تميم الضو: بكل فخر.. مصر في المركز الـ11 عالميا بصادرات الشوكولاتة

قال الدكتور تميم الضو، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة معلومات التصدير، إن صناعة الشوكولاتة في مصر حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، ما وضع مصر في المركز الـ11 عالميًا في صادرات الشوكولاتة وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ومركز التجارة الدولي.

وأوضح الضو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تستحوذ حاليًا على 2.2% من إجمالي الصادرات العالمية للشوكولاتة، وهو تقدم كبير يعكس قوة القدرات الإنتاجية والتطوير المستمر داخل المصانع المصرية، مضيفا أن صادرات مصر من الشوكولاتة بلغت 179 مليون دولار في عام 2024، فيما سجلت خلال أول 9 أشهر من 2025 نحو 175 مليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 40% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن هذه الطفرة جاءت نتيجة توسعات ضخمة نفذتها الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، مؤكدًا أن أكبر مصنعين للشوكولاتة في العالم ينتجون داخل مصر للتصدير إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، باستخدام أحدث تكنولوجيا التصنيع العالمية.

وأكد «الضو» أن بريطانيا تصدرت قائمة الدول المستوردة للشوكولاتة المصرية خلال 2025، بقيمة بلغت 13 مليون دولار في أول 9 أشهر، إلى جانب دول عربية وأوروبية وإفريقية، بإجمالي 67 دولة تستورد الشوكولاتة المصنعة في مصر.

ولفت إلى أن الشوكولاتة المتداولة داخل السوق المحلي هي نفسها التي تُصدَّر للخارج بنفس الجودة والمعايير، ما يعكس ثقة المستهلكين العالميين والمصنعين الدوليين في المنتج المصري، مؤكدا أن التطور السريع في الصناعة يفتح آفاقًا ضخمة للاستثمار ويوفر فرص عمل واسعة داخل هذا القطاع الحيوي، مع استمرار خطط التوسع لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.