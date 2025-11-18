قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تميم الضو: بكل فخر.. مصر في المركز الـ11 عالميا بصادرات الشوكولاتة

شوكلاته
شوكلاته
عادل نصار

قال الدكتور تميم الضو، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة معلومات التصدير، إن صناعة الشوكولاتة في مصر حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، ما وضع مصر في المركز الـ11 عالميًا في صادرات الشوكولاتة وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ومركز التجارة الدولي.

وأوضح الضو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تستحوذ حاليًا على 2.2% من إجمالي الصادرات العالمية للشوكولاتة، وهو تقدم كبير يعكس قوة القدرات الإنتاجية والتطوير المستمر داخل المصانع المصرية، مضيفا أن صادرات مصر من الشوكولاتة بلغت 179 مليون دولار في عام 2024، فيما سجلت خلال أول 9 أشهر من 2025 نحو 175 مليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 40% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن هذه الطفرة جاءت نتيجة توسعات ضخمة نفذتها الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، مؤكدًا أن أكبر مصنعين للشوكولاتة في العالم ينتجون داخل مصر للتصدير إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، باستخدام أحدث تكنولوجيا التصنيع العالمية.

وأكد «الضو» أن بريطانيا تصدرت قائمة الدول المستوردة للشوكولاتة المصرية خلال 2025، بقيمة بلغت 13 مليون دولار في أول 9 أشهر، إلى جانب دول عربية وأوروبية وإفريقية، بإجمالي 67 دولة تستورد الشوكولاتة المصنعة في مصر.

ولفت إلى أن الشوكولاتة المتداولة داخل السوق المحلي هي نفسها التي تُصدَّر للخارج بنفس الجودة والمعايير، ما يعكس ثقة المستهلكين العالميين والمصنعين الدوليين في المنتج المصري، مؤكدا أن التطور السريع في الصناعة يفتح آفاقًا ضخمة للاستثمار ويوفر فرص عمل واسعة داخل هذا القطاع الحيوي، مع استمرار خطط التوسع لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

تميم الضو معلومات التصدير صناعة الشوكولاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

ترشيحاتنا

كامل الوزير

كامل الوزير: مكتب استشاري قلل من الموانئ وهذا كان رد الرئيس

ميناء

كامل الوزير: ميزانية تطوير الموانئ 33 مليار جنيه

الانتخابات

الغوها بالكامل.. عمرو أديب: اسألوا نفسكم دي انتخابات تقابل بيها ربنا؟

بالصور

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

فيديو

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد