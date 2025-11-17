خليهم محروقين.. حسام حسن يهاجم المنتقدين: نحن جهاز وطني ونحقق الإنجازات

شنّ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، هجومًا لاذعًا على المنتقدين لأداء الجهاز الفني، مؤكدًا أن الانتقادات التي يتعرض لها تستهدف المدرب الوطني بشكل خاص، مشيرًا إلى أن البعض يسعى فقط لصناعة "تريند" على حسابه.



وقال حسن في تصريحات إعلامية إن الجهاز الفني للمنتخب يعمل بإخلاص ويتقاضى رواتبه بالجنيه المصري، في الوقت الذي يتقاضى فيه مدربون أجانب رواتب ضخمة، مستشهدًا بمدرب المنتخب الأولمبي السابق، وبالمدير الفني لمنتخب المغرب.

وأضاف: "عيب إنكم تهاجموا الجهاز الوطني.. إحنا بناخد بالجنيه المصري ونعمل بكل احترام."

وأوضح حسن أن الجهاز الفني نجح في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية دون هزيمة، معتبرًا ذلك إنجازًا كبيرًا لا يجب التقليل منه، قائلًا: "اللي شايف إن ده مش إنجاز نقوله خليكم محروقين."



وأشار المدير الفني إلى الإرهاق الشديد الذي يعاني منه اللاعبون بسبب ضغط المباريات، وخاصة عقب المشاركة في كأس السوبر المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن زيادة الأحمال البدنية في ظل هذا الوضع.

وأوضح: "اللي بيفهم في الكرة يعرف إننا عملنا اللي علينا وجرّبنا لاعيبة كثيرة."

وفي ختام حديثه، شدد حسام حسن على تاريخ الأخوين حسام وإبراهيم في الكرة المصرية، موجها رسالة حادة لمنتقديه: "إحنا بنعمل تاريخ قبل ناس كتير ما تولد.. واللي زعلان يموت بغيظه."