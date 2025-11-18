باباك أماميان: الحكومات البريطانية السابقة لم تتعامل مع قضية الهجرة بشكل جيد

قال باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن الهجرة هي في الأساس ظاهرة طبيعية لا يمكن لأي دولة إيقافها، مشيراً إلى أن الطريقة المثلى للتعامل معها هي إدارتها بشكل فعّال.

وأوضح باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة البريطانية، سواء تحت قيادة المحافظين أو حزب العمال، لم تمتلك على مدار سنوات سياسة واضحة للهجرة، وهو ما أدى إلى فشل كبير في إدارة هذا الملف وظهور الأعداد الكبيرة من المهاجرين التي تشهدها البلاد اليوم.

وأكد باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، أن التعديلات الأخيرة التي تعتزم بريطانيا إدخالها على سياسات اللجوء والهجرة، بما في ذلك جعل وضع اللاجئ مؤقتاً ومضاعفة مدة الانتظار للحصول على إقامة دائمة إلى 20 عاماً، ليست إصلاحات حقيقية، بل مجرد خطوات لا تقدم حلولاً جوهرية.

ووصف باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، هذه الإجراءات بأنها تصنع عناوين صحفية فقط، تُستغل سياسياً من أجل جذب أصوات الناخبين، دون معالجة جذور المشكلة.

وأشار باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، إلى أن الهجرة ترتبط بعوامل عديدة تتعلق بتغيرات الصناعة، والعرض والطلب في الاقتصاد، بالإضافة إلى التحولات الديموغرافية.