تويوتا تعلن شراكة استراتيجية مع كونتيننتال الألمانية لتوزيع إطارات المعدات الصناعية

كشفت تويوتا إيجيبت عن عقد شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Continental الألمانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في تكنولوجيا الإطارات، لتصبح بموجبها الموزع الحصري لإطارات المعدات الصناعية داخل السوق المصري.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز منظومة حلول المناولة والتشغيل التي تقدمها تويوتا، وإرساء مستويات أعلى من الجودة والاعتمادية في بيئات العمل الصناعية.

وبموجب الاتفاق، سيوفر قطاع المعدات الصناعية لدى تويوتا إيجيبت Material Handling Division مجموعة من الإطارات المتطورة من كونتيننتال، المعروفة بقدرتها على تحمل أقسى ظروف التشغيل، وكفاءتها العالية في تقليل الأعطال وفترات التوقف، وتتميز هذه الإطارات بعمر تشغيلي طويل يساهم في خفض تكاليف الصيانة والتشغيل على المدى البعيد، مدعومة بخبرة ألمانية تمتد لأكثر من 150 عاما.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ تويوتا إيجيبت أحمد منصف، أن الشراكة تمثل إضافة محورية لقطاع المعدات الصناعية في مصر، قائلاً: "يسرنا تعزيز تعاوننا مع علامات عالمية رائدة مثل Continental، بما يدعم رسالتنا في تقديم حلول شاملة وموثوقة للسوق المصري، هذه الشراكة تجمع بين خبرة تويوتا في قطاع المعدات الصناعية والتقنيات المتقدمة لكونتيننتال، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير الأمان والاستدامة."

ومن جانبه، أعرب معتز حسن، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة Continental، عن فخره بهذا التعاون، موضحا: "يمثل تعاوننا مع تويوتا إيجيبت خطوة مهمة لتوسيع حضور كونتيننتال في السوق المصري، وتوفير أحدث تقنيات الإطارات للعملاء، نهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم القطاع الصناعي بحلول موثوقة تلبي أعلى معايير الأداء والاستدامة".

وتعد Continental واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الإطارات وحلول التنقل، وتعمل في أكثر من 50 دولة، مع تركيز كبير على الابتكار المستمر، والسلامة، والاستدامة في مختلف قطاعات السيارات والصناعة.