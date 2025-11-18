قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تعلن شراكة استراتيجية مع كونتيننتال الألمانية لتوزيع إطارات المعدات الصناعية

إطارات كونتيننتال
إطارات كونتيننتال
كريم عاطف

كشفت تويوتا إيجيبت عن عقد شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Continental الألمانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في تكنولوجيا الإطارات، لتصبح بموجبها الموزع الحصري لإطارات المعدات الصناعية داخل السوق المصري. 

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز منظومة حلول المناولة والتشغيل التي تقدمها تويوتا، وإرساء مستويات أعلى من الجودة والاعتمادية في بيئات العمل الصناعية.

وبموجب الاتفاق، سيوفر قطاع المعدات الصناعية لدى تويوتا إيجيبت Material Handling Division مجموعة من الإطارات المتطورة من كونتيننتال، المعروفة بقدرتها على تحمل أقسى ظروف التشغيل، وكفاءتها العالية في تقليل الأعطال وفترات التوقف، وتتميز هذه الإطارات بعمر تشغيلي طويل يساهم في خفض تكاليف الصيانة والتشغيل على المدى البعيد، مدعومة بخبرة ألمانية تمتد لأكثر من 150 عاما.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ تويوتا إيجيبت أحمد منصف، أن الشراكة تمثل إضافة محورية لقطاع المعدات الصناعية في مصر، قائلاً: "يسرنا تعزيز تعاوننا مع علامات عالمية رائدة مثل Continental، بما يدعم رسالتنا في تقديم حلول شاملة وموثوقة للسوق المصري، هذه الشراكة تجمع بين خبرة تويوتا في قطاع المعدات الصناعية والتقنيات المتقدمة لكونتيننتال، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير الأمان والاستدامة."

ومن جانبه، أعرب معتز حسن، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة Continental، عن فخره بهذا التعاون، موضحا: "يمثل تعاوننا مع تويوتا إيجيبت خطوة مهمة لتوسيع حضور كونتيننتال في السوق المصري، وتوفير أحدث تقنيات الإطارات للعملاء، نهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم القطاع الصناعي بحلول موثوقة تلبي أعلى معايير الأداء والاستدامة".

وتعد Continental واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الإطارات وحلول التنقل، وتعمل في أكثر من 50 دولة، مع تركيز كبير على الابتكار المستمر، والسلامة، والاستدامة في مختلف قطاعات السيارات والصناعة.

