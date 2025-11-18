بحضور 2000 طبيب.. انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لـA Year In Review

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر A Year In Review، أحد أكبر الفعاليات العلمية المعنية بمراجعة مستجدات السنة في تخصص أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وذلك بمشاركة أكثر من ألفَي طبيب من مختلف المحافظات، وبحضور الدكتور حسام أبو مرعي وزير صحة لاتفيا، إلى جانب نخبة من الخبراء العرب والأجانب.

وقال الدكتور محمد عامر، رئيس المؤتمر، إن هذا الحدث العلمي جاء ليعوّض مئات الأطباء الشباب الذين لا تتاح لهم فرصة السفر لحضور المؤتمرات الدولية، مؤكداً أن فريق المؤتمر يجتمع سنوياً لإعداد برنامج علمي شامل يساعد الأطباء خلال يومين فقط في نهاية كل عام على متابعة أحدث التطورات في التشخيص والعلاج في مجال الجهاز الهضمي والمناظير.

وأضاف د. عامر : "نعتز بأن مؤتمر A Year In Review أصبح منصة ينتظرها الأطباء في مصر والمنطقة، حيث تتزايد أعداد المشاركين سنوياً، وتتوسع الجلسات، ويزداد تنوع الخبراء، مع توسع غير مسبوق في ورش العمل والتدريب العملي".

ولفت إلى أن المؤتمر تلقى هذا العام نحو 18 ورقة بحثية قدّمها شباب الأطباء، في خطوة تعكس تنامي الدور البحثي للأجيال الجديدة وحرصهم على المشاركة في تطوير الممارسات العلمية الحديثة في هذا التخصص.

وشهد المؤتمر حضور عدد من أبرز الخبراء الدوليين، بينهم، الدكتور سيرهات بور، وهو أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب في جامعة إيجه بتركيا، ويعد أحد أبرز المتخصصين في ارتجاع المريء، وحركية الجهاز الهضمي، واضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، وله أكثر من 113 بحثًا منشورًا في دوريات علمية، والدكتور محمد الزهراني وهو أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والحركية ورئيس مجمموعة حركية الجهاز الهضمي في المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الكريم عبد الله وهو قائد مشروعات بحثية في علم الجينات المرضية والطب الشخصي، وعميد كلية الطب بجامعة سيماد بالصومال، والدكتور فادي دانيال، أستاذ الجهاز الهضمي بالجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتور إيهاب أبو فرحانة، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض حركية الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

كما ألقى الدكتور حسام أبو مرعي وزير صحة لاتفيا محاضرة محورية حول "مقاومة بكتيريا المعدة H.pylori للمضادات الحيوية باعتبارها تهديدًا عالميًا.

وللسنة الثالثة على التوالي، استضاف المؤتمر ورشة حركية الجهاز الهضمي (Motility Workshop) قبل انطلاق الفعاليات الرئيسية، وذلك بمشاركة ممثلين من مجموعة حركية وأعصاب الجهاز الهضمي في الشرق الأوسط والجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والمجموعة المصرية لحركية الجهاز الهضمي، وقسم أمراض الجهاز الهضمي والحركية – جامعة إيجه – تركيا ومركز الأبحاث والسريري المتكامل لاضطرابات الأمعاء.

كما قدّم المؤتمر هذا العام برنامجًا موسعًا للتدريب العملي Hands-on Training، تم تكراره ثلاث مرات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطباء، بهدف رفع كفاءة الأطباء ومنحهم خبرة عملية مباشرة في أحدث تقنيات المناظير والتصوير والتدخلات العلاجية الدقيقة.

وشملت الورش العملية السونار على الأمعاء (Intestinal Ultrasound)، والسونار التشخيصي، واستئصال الزوائد بالمنظار (Polypectomy)، والموجات فوق الصوتية بالمنظار ، والاستئصال تحت المخاطية والاستئصال عبر الغشاء المخاطي (ESD/EMR)، و التحكم في النزيف بالمنظار (Hemostasis)، وفتح المعدة بالمنظار وتركيب أنبوب التغذية (Gastrostomy / PEG، ومنظار المعدة التشخيصي والعلاجي (EGD)، ومنظار القولون (Colonoscopy)، وقياس تليّف الكبد باستخدام فيبروسكان (FibroScan)، والتدخلات بالموجات فوق الصوتية، وإدارة نزيف الأمعاء الدقيقة (Small Bowel Bleeding Management.

أحدث التدخلات العلاجية بالمنظار

وشهد المؤتمر برنامجا نظريا ثريا ناقش أبرز موضوعات التخصص مثل أحدث التدخلات العلاجية بالمنظار، وأسرار السمنة وعلاقتها بأمراض القلب والسكري ومضاعفات الكبد، واضطرابات القولون والـ IBS في جلسة مخصصة لكشف "الحقائق الخفية" لهذا الاضطراب، و أمراض الأمعاء الالتهابية، ومناهج حديثة في مضادات التجلط للمرضى ذوي الحالات المعقدة، وأحدث الممارسات في استئصال وعلاج مريء باريت.

وتضمن البرنامج العلمي أيضاً سلسلة من المحاضرات المتخصصة في اقتصاديات الصحة، الجودة، إدارة وتطوير الرعاية الصحية، والاستدامة الاقتصادية للقطاع الصحي، في إطار توجه المؤتمر لربط الممارسة الإكلينيكية برؤية شاملة لنظم الصحة الحديثة.

وفي خطوة غير مسبوقة في مصر، أعلن المؤتمر عن إطلاق التطبيق الرسمي لـ A Year In Review، الذي يتيح التسجيل والمتابعة الفورية للورش، والاطلاع على الجداول والمحاضرات، وحفظ المواد العلمية، والحجز في برنامج Mega Hands-on، و توفير محتوى تعليمي تفاعلي للأطباء.

وأكد د. محمد عامر أن التطبيق يمثل نقلة حقيقية لجعل محتوى الجهاز الهضمي والكبد أكثر سهولة وإتاحة لكل طبيب.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤتمر A Year In Review وأكبر كلية طب في الصومال، بحضور عميد الكلية. وبموجب هذا البروتوكول، سيتاح التبادل العلمي والاستفادة من خبرات اللجنة العلمية للمؤتمر، الذي يضم أكثر من 50 أستاذاً في مجال الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، في إقامة ورش عمل، وتدريب، ومؤتمرات علمية وندوات في الصومال، بما يعزز التعاون الأكاديمي وبناء القدرات الطبية هناك.

ولأول مرة، تضم اللجنة التنظيمية للمؤتمر 7 من شباب الأطباء من الدول العربية والأفريقية، وهم: د. عمار السباعي ود. بشير نعمان من اليمن، د. ياسر خضير من العراق، د. سلطان عبد الله من الصومال، د. رامي طه من السودان، د. محمد إبراهيم من فلسطين، ود. داوود مصطفى من إريتريا، ما يعكس حرص المؤتمر على تمكين الكوادر الشابة من خارج مصر ومنحهم دوراً فاعلاً في قيادة الأنشطة العلمية والمبادرات التعليمية.