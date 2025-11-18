وزير الري: تطبيق مبادئ الحوكمة برفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ومحاربة الفساد، وتحسين دخول العاملين بالوزارة.



كما أكد الدكتور سويلم، حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال وزارة الري، وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.. مؤكدا أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسي للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، وأن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال.



وأوضح الوزير، أنه تتم متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بوزارة الري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الاعتيادي، واختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد.



وأشار إلى المجهودات المبذولة في مجال تحصيل مستحقات الوزارة للاستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين وتحسين الوضع المادي لهم، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة، وزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.