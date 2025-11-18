حاولت إنهاء حياتها.. القصة الكاملة لـ حور ضحية تنمر زميلاتها بإحدى مدارس الدقهلية

شهدت إحدى المدارس التجريبية بالمنزلة بمحافظة الدقهلية محاولة طفلة بالمرحلة الابتدائية تدعى حور محمد فتوح بدران، 10 أعوام، إنهاء حياتها لأنها تعرضت للضرب والاستهزاء من بعض زميلاتها عدة مرات بسبب أنها سمراء البشرة وذات شعر مجعد وترتدى نظارة نظر، فقمن باختلاق مشكلات معها عدة مرات وضربها وسبها، فقامت والدتها بالشكوى عدة مرات لإدارة المدرسة دون اتخاذ أى إجراء.

والدة حور: ضربوا ابنتى وتنمروا عليها وشكوت دون جدوى

وقالت السيدة ندى، والدة حور: "تقدمت بشكوى عدة مرات دون جدوى، وأرسلت رسائل على جروب الفصل لحث الأمهات على نصح بناتهن ونهيهن عن ما يفعلنه مع ابنتى دون جدوى أيضا، وقمن بتكرار الأمر، وتحدثت مع ابنتي أن تقوم بالدفاع عن نفسها إذا أساءوا لها، وعندما حاولت ذلك قامت إحدى زميلاتها بإحضار شقيقها الكبير، وهو طالب أيضا، وقاموا بضرب حور دون أى رد فعل إيجابى من المدرسة".

والد حور: تقدمت بشكاوى عديدة وعاوز حق بنتى

وقال والد حور: “ذهبت للمدرسة لمعرفة ما يحدث من المسئولين ومحاولة الإصلاح بين حور وزميلاتها بالفصل، ولكن وجدت حور تعرضت للضرب من المدرسة، وشكوت للأخصائية الاجتماعية والمديرة عدة مرات دون أى تحرك أو اتخاذ إجراء رادع ضدهم، خاصة عقب نصيحة حور بضرورة الدفاع عن نفسها، فلما فعلت ذلك قام شقيق زميلتها ومعه عدد من زميلاتها بضربها داخل المدرسة وكسر نظارتها، وتجنبت بعض الفتيات حور ونبذنها وأصبحن لا يلعبن معها أو يشاركنها أى نشاط، ولما حاولت اللعب مع آخريات قلن لها: ممنوع نلعب معاكى، قالوا لينا متلعبوش مع حور دى بنت بتاعة مشاكل”.

وأضاف: “استنكر بعض زميلاتها ذلك، وحاولن الدفاع عنها وجاءت الأخصائية والمشرفة عقب ضربهن البعض، وأحست حور بالقهر والظلم، فحاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من نافذة الفصل محاولة الانتحار وأنقذتها مدرسة الفصل في آخر لحظة”.

وتابع: "أرسلنا فاكسات إلى وزارة التربية والتعليم ونجدة الطفل والمجلس القومى للمرأة ومجلس الوزراء، ونتمنى أن يعود لحور حقها".