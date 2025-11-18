قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية
الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بدمنهور بالسجن 10 سنوات
حماس تحذر من الوضع الصحي لـ مروان البرغوثي وتؤكد: يحاولون إعدامه ببطء
مصر للطيران توقع اتفاقية بيع واستئجار لطائرتين إيرباص A350-900
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حاولت إنهاء حياتها.. القصة الكاملة لـ حور ضحية تنمر زميلاتها بإحدى مدارس الدقهلية

الطالبة حور
الطالبة حور
همت الحسينى

شهدت إحدى المدارس التجريبية بالمنزلة بمحافظة الدقهلية محاولة طفلة بالمرحلة الابتدائية تدعى حور محمد فتوح بدران، 10 أعوام، إنهاء حياتها لأنها تعرضت للضرب والاستهزاء من بعض زميلاتها عدة مرات بسبب أنها سمراء البشرة وذات شعر مجعد وترتدى نظارة نظر، فقمن باختلاق مشكلات معها عدة مرات وضربها وسبها، فقامت والدتها بالشكوى عدة مرات لإدارة المدرسة دون اتخاذ أى إجراء.

 

والدة حور: ضربوا ابنتى وتنمروا عليها وشكوت دون جدوى

وقالت السيدة ندى، والدة حور: "تقدمت بشكوى عدة مرات دون جدوى، وأرسلت رسائل  على جروب الفصل لحث الأمهات على نصح بناتهن ونهيهن عن ما يفعلنه مع  ابنتى دون جدوى أيضا، وقمن بتكرار الأمر، وتحدثت مع ابنتي أن تقوم بالدفاع عن نفسها إذا أساءوا لها، وعندما حاولت ذلك قامت إحدى زميلاتها بإحضار شقيقها الكبير، وهو طالب أيضا، وقاموا بضرب حور دون أى رد فعل إيجابى من المدرسة".

والد حور: تقدمت بشكاوى عديدة وعاوز حق بنتى

وقال والد حور: “ذهبت للمدرسة لمعرفة ما يحدث من المسئولين ومحاولة الإصلاح بين حور وزميلاتها بالفصل، ولكن وجدت حور تعرضت للضرب من المدرسة، وشكوت للأخصائية الاجتماعية والمديرة عدة مرات دون أى تحرك أو اتخاذ إجراء رادع ضدهم، خاصة عقب نصيحة حور بضرورة الدفاع عن نفسها، فلما  فعلت ذلك قام شقيق زميلتها ومعه عدد من زميلاتها بضربها داخل المدرسة وكسر نظارتها، وتجنبت بعض الفتيات حور ونبذنها وأصبحن لا يلعبن معها  أو يشاركنها أى نشاط، ولما حاولت اللعب مع آخريات قلن لها: ممنوع نلعب معاكى، قالوا لينا متلعبوش مع حور دى بنت بتاعة مشاكل”.

وأضاف: “استنكر  بعض زميلاتها ذلك، وحاولن الدفاع عنها وجاءت الأخصائية والمشرفة عقب ضربهن البعض، وأحست حور بالقهر والظلم، فحاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من نافذة الفصل محاولة الانتحار وأنقذتها مدرسة الفصل في آخر لحظة”. 

وتابع: "أرسلنا فاكسات إلى وزارة التربية والتعليم ونجدة الطفل والمجلس القومى للمرأة ومجلس الوزراء، ونتمنى أن يعود لحور حقها".

الدقهلية المنزله مدرسه تتمر تجريببه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

مشروع

تدشين مشروع عمراني جديد يجمع بين الاستدامة والرفاهية.. تفاصيل

نقيب مهندسي محافظة سوهاج حسام الزغاوي

وفاة حسام الزغاوي نقيب مهندسي سوهاج.. والنبراوي والمحافظ ينعيانه

مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص"

مصر للطيران تحصل على اعتماد "إيرباص" كمزود معتمد لخدمات صيانة هياكل الطائرات

بالصور

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد