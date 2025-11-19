شريف عامر: مشروع الضبعة النووي يقترب من مرحلة الانطلاق الفعلي

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن محطة الضبعة النووية وصلت إلى مرحلة جديدة تمثل خطوة مهمة في تطوير المشروع والانتقال من مرحلة الإنشاءات لمرحلة التجارب، مشيرًا إلى أن المحطة تشمل أكثر من مفاعل وليست مقتصرة على مفاعل واحد فقط.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابعان بشكل مباشر مراسم تركيب جزء أساسي من المفاعل، وهو وعاء ضغط المفاعل، وهو ما يعكس أهمية هذه المرحلة والاقتراب لمرحلة التشغيل التجريبي.

وشدد شريف عامر، على أن مشهد اليوم يعكس التقدم الكبير للمشروع ويقربه من مرحلة الانطلاق الفعلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في تاريخ محطة الضبعة النووية، وتؤكد الجاهزية المتقدمة للمشروع تحت متابعة القيادتين المصرية والروسية.