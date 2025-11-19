بعد حديث الرئيس السيسي عن أهمية الوعي.. بسمة وهبة تطلق فقرة "كأنه امبارح"

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته أكاديمية الشرطة والتي تضمنت مخاطبته لصنّاع الدراما وتحذيره من تأثير بعض الأعمال على المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بارتفاع معدلات الطلاق.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الرئيس شدد على ضرورة تقديم محتوى واقعي ينقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، مشيرة إلى أن هذا الطرح دفعها إلى إطلاق فقرة جديدة بعنوان "كأنه امبارح".

وكشفت أن الفقرة ستعيد تقديم صورة الأسرة المصرية كما كانت، في الود، والتواصل، ولمة الأكل، والعادات اليومية التي كانت تمنح الحياة دفئاً خاصاً قبل دخول التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت الإعلامية أن الهدف من هذا الطرح هو أن يرى الشباب المقارنة الحقيقية بين الماضي والحاضر، وليس بين واقعهم وبين ما تقدمه الدراما من أحلام بعيدة.

وأشارت إلى أن العودة للروح القديمة للأسرة المصرية تساعد في تعزيز الانتماء والفهم المتوازن للواقع، وهو ما يتماشى مع رسالة الرئيس حول أهمية الوعي في بناء المجتمع.

