غدا الجمعة.. الرئيس ترامب سيلتقي رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني في البيت الأبيض

أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني غدا الجمعة في البيت الأبيض.



وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال" وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية اليوم /الخميس/ - "طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، لقاء.

قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضوي الجمعة 21 نوفمبر".



والأسبوع الجاري، قال ترامب إنه يخطط للقاء ممداني، مضيفا أنهما سوف يتوصلان إلى حل"، في مؤشر على احتمال انفراج العلاقات بين الرئيس الجمهوري والسياسي الديمقراطي اللذين صور كل منهما الآخر على أنه خصم سياسي.



وكان ممداني، الاشتراكي الفائز برئاسة بلدية نيويورك، أبدى في السادس من الشهر الجاري، استعداده للتباحث مع أكبر معارضيه الرئيس ترامب في مسألة كلفة المعيشة.



وأضاف: "ما زلت مهتما بإجراء محادثة مع الرئيس ترامب بشأن السبل التي يمكننا من خلالها العمل معا لخدمة سكان نيويورك"، مشيرا إلى "الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها" وبينها التصدي لكلفة المعيشة.



وعلى غرار ترامب، وضع ممداني غلاء المعيشة وتأثير التضخم وارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية في صلب حملته الانتخابية التي فاز فيها على الحاكم السابق أندرو كومو.