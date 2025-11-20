قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
محافظ المنوفية يسلم 11عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة للمواطنين

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 11 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، ليصبح ما تم تسليمه خلال أسبوعين 33 عقداً وذلك ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين الجادين وصون حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على إنهاء ملف التقنين بالكامل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مناشداً غير الجادين بسرعة استكمال إجراءاتهم للاستفادة من التيسيرات  التي قدمتها الدولة ، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعجيل أعمال اللجان المختصة بالتقنين، مع تذليل جميع العقبات أمام المواطنين الجادين، مؤكداً التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية أن ملف أراضي أملاك الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من الدولة باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية للحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حقوق الشعب، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية ووفق الضوابط القانونية، لافتاً إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة على حد سواء.

جدير بالذكر أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 4599 عقداً بمراكز السادات، شبين الكوم، منوف، الشهداء، وأشمون.

