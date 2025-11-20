محافظ المنوفية يسلم 11عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة للمواطنين

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 11 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، ليصبح ما تم تسليمه خلال أسبوعين 33 عقداً وذلك ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين الجادين وصون حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على إنهاء ملف التقنين بالكامل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مناشداً غير الجادين بسرعة استكمال إجراءاتهم للاستفادة من التيسيرات التي قدمتها الدولة ، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعجيل أعمال اللجان المختصة بالتقنين، مع تذليل جميع العقبات أمام المواطنين الجادين، مؤكداً التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية أن ملف أراضي أملاك الدولة يحظى بمتابعة مباشرة من الدولة باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية للحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حقوق الشعب، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية ووفق الضوابط القانونية، لافتاً إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة على حد سواء.

جدير بالذكر أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 4599 عقداً بمراكز السادات، شبين الكوم، منوف، الشهداء، وأشمون.