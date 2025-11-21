قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

5 أطعمة تزيد من سوء أعراض القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
هاجر هانئ

يؤثر القولون العصبي على الجهاز الهضمي بأكمله، ويظهر على شكل إمساك في أسبوع، وإسهال في الأسبوع التالي، وانتفاخ أو تقلصات في المعدة بينهما.

بالنسبة للبعض، يتجاوز الأمر الأمعاء، مسببًا آلام الظهر، والغثيان، ومشاكل التبول، والغازات الزائدة، أو حتى المخاط في البراز. لم يُحدد أحد السبب بشكل كامل؛ فالتاريخ العائلي، والقلق، والتوتر، ومحفزات الطعام هي أقرب الأدلة المتوفرة لدينا.

لكن هناك جانب إيجابي: الأعراض تستجيب بشكل كبير للنظام الغذائي. ولذلك، أصبح اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب، الذي يحد من الكربوهيدرات القابلة للتخمر التي تغذي بكتيريا الأمعاء وتزيد من التهاب الأعراض، حجر الزاوية في علاج متلازمة القولون العصبي. كما أن بعض الأطعمة اليومية غير مفيدة بشكل مفاجئ.

أطعمة تزيد من سوء أعراض القولون العصبي

-الخبز والمكرونة ومنتجات القمح الأخرى
يُلقي الكثيرون باللوم على "الغلوتين" عندما يُسبب الخبز أو المعكرونة أعراضًا، لكن القمح يحتوي على كلٍّ من الغلوتين وألياف قابلة للتخمير تُسمى الفركتانات، وتشير الأدلة إلى أن الفركتانات، وليس الغلوتين، هي التي تُسبب الأعراض لدى الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعانون من حساسية الغلوتين. في تجربة مُعماة أُجريت عام ٢٠١٨، ونُشرت في مجلة طب الجهاز الهضمي ، وُجد أن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الفركتانات المُنعزلة كان أكبر من عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع الغلوتين المُنعزل، مما يُشير إلى أن محتوى الفركتان في الأطعمة التي تحتوي على القمح غالبًا ما يكون هو المشكلة الحقيقية.


-ألبان
عادةً ما تُفاقم منتجات الألبان متلازمة القولون العصبي، لأن العديد من البالغين يعانون من انخفاض نشاط اللاكتاز، ما يُصعّب عليهم هضم اللاكتوز. يُخمّر السكر غير المهضوم في القولون، مُسببًا الغازات والتقلصات والإسهال لدى بعض الأشخاص. مع ذلك، يتداخل سوء امتصاص اللاكتوز ومتلازمة القولون العصبي، لكنهما ليسا متطابقين، كما لاحظت دراسة نُشرت عام ٢٠٢٠ في مجلة Cureus .
 

-الفاصوليا والبقوليات الأخرى
الفاصولياء غنيةٌ بالعناصر الغذائية، وهي غنيةٌ أيضًا بالجالاكتو-أوليجوساكاريد (GOS)، وهو نوعٌ من أطعمة الفودماب يتخمر بسرعة، وقد يُسبب الغازات والانتفاخ والألم إذا كان ميكروبيوم الجسم غير متوازن. تُظهر الأبحاث حول عدم تحمل GOS أن العديد من المصابين بمتلازمة القولون العصبي يتفاعلون بشدة مع GOS. في دراسةٍ عشوائيةٍ نُشرت عام ٢٠١٨ في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، ساعد تناول إنزيم ألفا-جالاكتوزيداز مع وجباتٍ غنيةٍ بـ GOS في تقليل الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه. هذا لا يُفسر فقط سبب تسبب GOS في الشعور بعدم الراحة، بل يُقدم أيضًا طريقةً عمليةً لإدارته.

القولون

-الأطعمة الحارة
المادة الكيميائية التي تُضفي على الفلفل الحار "حرارة"، وهي الكابسيسين، تُنشّط مستقبلات الألم المعوية (TRPV1). لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من فرط الحساسية الحشوية (وهي سمة مميزة للعديد من مرضى القولون العصبي)، تُفاقم هذه المستقبلات الشعور بعدم الراحة. وقد تبيّن أن تناول الفلفل الحار الحاد يُسبب ألمًا في البطن وفرط حساسية في المستقيم لدى الأشخاص الحساسين. وقد لوحظ ذلك في مراجعة نُشرت عام ٢٠٢٤ في مجلة "الغذاء والوظيفة" .

-الأطعمة المقلية والغنية بالدهون
غالبًا ما تُسبب الأطعمة الدهنية والمقلية أعراضًا، لأن الدهون الغذائية تُحفز ردود فعل الأمعاء (مثل استجابة القولون العصبي)، وتُغير حركية الأمعاء، وقد تزيد من حساسية المستقيم. وقد يُسبب هذا المزيج ألمًا أو إلحاحًا أو برازًا لينًا لدى الأشخاص الحساسين. وقد وجدت دراسة نُشرت عام ٢٠١٩ في مجلة الطب الباطني روابط بين الأطعمة الغنية بالدهون أو المقلية وتفاقم الأعراض

المصدر:timesofindia

القولون العصبي أعراض القولون العصبي التوتر

