حسن المستكاوي يوضح رأيه في جوائز أفضل لاعب: البطولات تحرز بالفرق وليس بالأفراد

علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على الجدل حول جوائز أفضل لاعب المرتبطة بالفوز بالبطولات، مؤكدًا أن وجهة نظره حول هذا الأمر ليست جديدة، بل طرحها منذ أكثر من عشرين عامًا، خلال فترة سيطرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجوائز العالمية.

وقال المستكاوي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إن رأيه “ليس تحيزًا لمحمد صلاح ولا انتقاصًا من أشرف حكيمي، أهم لاعب في باريس سان جيرمان”، موضحًا أنه سبق وأكد قبل إعلان الجائزة أن حكيمي جعل فريقه “يلعب +1” بفضل أدائه كظهير وجناح في الوقت ذاته”.

وتساءل المستكاوي عن سبب تفسير كل موقف على أنه صراع بين فريقين، مشيرًا إلى أنه حين شارك في استفتاء صحيفة “المنتخب” المغربية، كرر نفس وجهة النظر: “البطولة يحرزها فريق وليس لاعبًا فردًا”.



فوز أشرف الحكيمي بجائزة أفضل لاعب

وكان المغربى أشرف حكيمى قد توج بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن العام الحالي 2025 متفوقاً على المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، والنيجيرى فيكتور اوسيمين لاعب نادي جالطة سراي التركي.