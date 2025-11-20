غسان المُعولي: الصادرات الزراعية المصرية لعمان زادت 94% في 6 سنوات

قال غسان المُعولي، ممثل مجموعة أسياد العُمانية، إن صادرات مصر لسلطنة عمان من المنتجات الزراعية المصرية شهدت زيادة خلال الفترة ما بين عامي 2018/2024 زيادة 94%، بينما كانت الزيادة بالمنتجات الغذائية المُعدة مسبقا فيها أضعاف ذلك الرقم



أضاف المعولي، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، أن مصر لديها أرض خصبة وإنتاج زراعي متنوع، ويمكنها الاستفادة من سلطنة عمان للوصول إلى شمال أسيا ودول الخليج.

وأوضح، أن مصر يمكنها الاستفادة من عمان في أعمال التخزين اللحظي للبضائع ومنها إلى الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى إمكانية استفادة المستثمرين المصريين من المنطقة الحرة في سلطنة عمان.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.