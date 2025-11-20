رئيس حي غرب شبرا الخيمة تتفقد موقع الهبوط الأرضي بطريق بيجام.. صور

تفقدت الدكتورة سلوى أبو العنين رئيس حي غرب شبرا الخيمة موقع الهبوط الأرضي الذي وقع بطريق بيجام، وذلك فور تلقي بلاغ من الأهالي بحدوث هبوط مفاجئ بالطريق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي استجابة فورية لبلاغات المواطنين.



وعاينت رئيس الحي الموقع ميدانيًا للوقوف على حجم الهبوط ومدى خطورته، كما وجهت بتأمين المنطقة بالكامل لضمان سلامة المارة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

كما تم استدعاء الجهات التنفيذية المختصة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق لبحث أسباب الهبوط وبدء أعمال الإصلاح على الفور.

المتابعة الميدانية

وأكدت الدكتورة سلوى أبو العنين أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشيء لأصله، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء الكامل من الإصلاحات دون التأثير على حركة السير.

وشددت رئيس الحي على أن حي غرب شبرا الخيمة يعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الاستجابة السريعة للبلاغات تأتي على رأس أولويات الحي.