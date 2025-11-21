قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
الرئيس السيسي: جذب الشركات الكورية المتخصصة فى إنتاج السيارات وبناء السفن لتعزيز تواجدها بمصر.. مصطفى بكري: مصر قلب الأمة العربية وستبقى رغم أنف كل متآمر | أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الرئيس السيسي: جذب الشركات الكورية المتخصصة فى إنتاج السيارات وبناء السفن لتعزيز تواجدها بمصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  العمل على جذب الشركات الكورية، المتخصصة فى إنتاج السيارات وبناء السفن، لتعزيز تواجدها بمصر، وإنشاء المزيد من المصانع لهذا الغرض، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، التى تتيحها الحكومة المصرية فى هذه القطاعات.

انطلاق التصويت في انتخابات النواب بنيوزيلندا
أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم بدء تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب في نيوزيلندا .


مصطفى بكري: مصر قلب الأمة العربية وستبقى رغم أنف كل متآمر
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العلاقة بيننا وبين السعودية ممتازة، مشيرا إلى أن أي شخص يحاول تعكير صفو العلاقات هدفه معروف.


البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات مباشرة مع كل من بوتين وزيلنسكي من أجل إنهاء الحرب
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أجرى محادثات مباشرة مع كل من بوتين وزيلنسكي من أجل إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


محمد صبحي: المرض اختبار من الله .. وأغضبني حجم الشائعات عني
خرج الفنان محمد صبحي، في لايف عبر صفحته على الفيسبوك بعد تعرضه لوعكة صحية لطمأنة جمهوره.


الوطنية للانتخابات: بطلان صناديق الفردي لا يبطل القائمة
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل من طلب محاضر فرز اللجان الانتخابية استلمها، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر لكل أعضاء الهيئات القضائية المشاركة في الانتخابات.


رئيس الوزراء الفلسطيني: سنقود إعادة إعمار غزة بدعم من شركائنا وحلفائنا
أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد المجدي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


المستشار أحمد بنداري: لن نسمح لأي شخص بالدخول للبرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى البرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين، دون أي تأثير على اختيارهم.

الوطنية للانتخابات: اتخذنا القرار الصحيح بعد بيان الرئيس السيسي

أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مخالفات سيتم رصدها خلال المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الحال، مشيرا إلى أنه لن نسمح  بأي تجاوز وعلى المرشحين احترام قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع المشاركة الايجابية من المواطنين.


الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لأصوات المرشحين للوكلاء وليس المندوب
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم التنبيه بتسليم  الحصر العددي للأصوات لوكلاء المرشحين في الجولة الثانية من انتخابات النواب.

السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو مصطفى بكري

