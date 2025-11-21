قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد صبحي: هدفي نشر الثقافة العربية ودمج الحضارات واستعادة الإنسانية

محمد صبحي
محمد صبحي
محمد البدوي

كشف الفنان محمد صبحي عن كواليس قبولِه للتكريم المرتقب من قِبل هيئة الأمم المتحدة للثقافة والفن العربي، موضحًا أنه لم يمنح موافقته إلا بعد مراجعة دقيقة لحيثيات الترشيح والتكريم.

حيثيات التكريم والترشيح

وقال صبحي خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "كان هناك اتفاق من شهر إن يوم 20 نوفمبر هيكون موعد إعلان الرسالة الخاصة بحيثيات التكريم، وفي ناس بالفعل حجزت تذاكر سفر لحضور الحدث بالنسبة لي، كان ضروري جدًا أقرأ كل حيثيات التكريم والترشيح… لأن لو ما صدقتش كل كلمة فيها، بخجل وبنسحب فورًا، ومقدرش أقبل تكريم مش مؤمن بيه لكن الحقيقة إن الحيثيات أسعدتني، واقتنعت بيها، ووافقت عليها".

وأشار الفنان القدير إلى أن الاحتفالية الرسمية ستقام يوم 26 نوفمبر، الأربعاء، الساعة السابعة والنصف مساءً بمدينة سنبل، مؤكدًا أنها لحظة تمثل له مسؤولية ثقافية قبل أن تكون شرفًا شخصيًا.

نشر الثقافة العربية والفن العربي

وأضاف صبحي: "أتمنى من خلال هذا التكريم أن نحقق حلمًا طالما سعينا إليه… وهو نشر الثقافة العربية والفن العربي عالميًا، وإبراز كيفية اندماج الحضارات وتلاقيها يمكن حينها تعود الإنسانية إلى مكانها الحقيقي في عالم فقد الكثير منها".

مسيرة محمد صبحي

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة محمد صبحي الممتدة عبر عقود، ودوره في دعم الوعي المجتمعي، وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني والثقافي عربيًا ودوليًا.

محمد صبحي الأمم المتحدة هيئة الأمم المتحدة الفنان محمد صبحي سمبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل ورد وشوكولاته .. استمرار ابتزاز زينة وخطة قـ.ـتلها

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد