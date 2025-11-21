قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات عائلية في السوق المصري.. اركب أوتوماتيك 2025 كسر زيرو بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية
تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق السعودية، منها الأيقونة سيلفرادو التي تعد من اشهر الطرازات ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، ويقدم هذا الجيل بمجموعة من الفئات، بأسعار تبدأ من 227600 ريال سعودي.

اركب سيارة أوتوماتيك 2025 "فبريكا".. أسعار سوق المستعمل
يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية، وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التجهيزات حسب الفئة، واختلاف التصميمات أيضا ومنها السيدان.

بورشه كايين الكهربائية.. تسارع مميز وقدرات فائقة| صور
كشفت بورشه عن وصول الجيل الكهربائي الأول من كايين لعام 2026، بوصفه نموذجاً منفصلاً عن النسخة المزودة بمحركات الاحتراق، ويعتمد الجيل الجديد على منصة كهربائية خاصة مستمدة من بنية PPE المستخدمة في ماكان الكهربائية، لكن بعد تطويرها وتوسعتها لتناسب فئة كايين الأكبر حجماً. 

5 سيارات عائلية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات
يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من الطرازات العائلية، والتي تأتي بمساحة رحبة مع مقصورة تتسع إلى 7 أفراد، واستطاعت هذه الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة بين الباحثين عن سيارة تجمع بين المساحة العائلية والتصميم الرياضي، إلى جانب التجهيزات والقدرات الخاصة بكل طراز.

للطرق الوعرة.. نيسان تكشف عن نافارا 2026 رسميًا | صور
كشفت نيسان عن إطلاق جيل جديد بالكامل من شاحنتها المتوسطة نافارا، وذلك من خلال حدث رسمي أقيم في أستراليا التي تعد السوق الأبرز للنموذج، ويأتي هذا التدشين ليؤكد تعزيز العلامة اليابانية حضورها في فئة الشاحنات التي تشهد منافسة قوية، وعلى رأسها نافارا 2026.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

اسماء جلال

كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

جوائز الكاف 2025

حضره كوكبة من الأساطير.. جوائز الكاف 2025

الكابتن حسام حسن

موتوا بغيظكم… حسام حسن يهاجم منتقدي الجهاز الفني للمنتخب

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد