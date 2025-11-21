أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات عائلية في السوق المصري.. اركب أوتوماتيك 2025 كسر زيرو بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق السعودية، منها الأيقونة سيلفرادو التي تعد من اشهر الطرازات ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، ويقدم هذا الجيل بمجموعة من الفئات، بأسعار تبدأ من 227600 ريال سعودي.

اركب سيارة أوتوماتيك 2025 "فبريكا".. أسعار سوق المستعمل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية، وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التجهيزات حسب الفئة، واختلاف التصميمات أيضا ومنها السيدان.

بورشه كايين الكهربائية.. تسارع مميز وقدرات فائقة| صور

كشفت بورشه عن وصول الجيل الكهربائي الأول من كايين لعام 2026، بوصفه نموذجاً منفصلاً عن النسخة المزودة بمحركات الاحتراق، ويعتمد الجيل الجديد على منصة كهربائية خاصة مستمدة من بنية PPE المستخدمة في ماكان الكهربائية، لكن بعد تطويرها وتوسعتها لتناسب فئة كايين الأكبر حجماً.

5 سيارات عائلية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من الطرازات العائلية، والتي تأتي بمساحة رحبة مع مقصورة تتسع إلى 7 أفراد، واستطاعت هذه الفئة أن تحظى بشعبية كبيرة بين الباحثين عن سيارة تجمع بين المساحة العائلية والتصميم الرياضي، إلى جانب التجهيزات والقدرات الخاصة بكل طراز.

للطرق الوعرة.. نيسان تكشف عن نافارا 2026 رسميًا | صور

كشفت نيسان عن إطلاق جيل جديد بالكامل من شاحنتها المتوسطة نافارا، وذلك من خلال حدث رسمي أقيم في أستراليا التي تعد السوق الأبرز للنموذج، ويأتي هذا التدشين ليؤكد تعزيز العلامة اليابانية حضورها في فئة الشاحنات التي تشهد منافسة قوية، وعلى رأسها نافارا 2026.