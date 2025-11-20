قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بورشه كايين الكهربائية.. تسارع مميز وقدرات فائقة| صور

كشفت بورشه عن وصول الجيل الكهربائي الأول من كايين لعام 2026، بوصفه نموذجاً منفصلاً عن النسخة المزودة بمحركات الاحتراق، ويعتمد الجيل الجديد على منصة كهربائية خاصة مستمدة من بنية PPE المستخدمة في ماكان الكهربائية، لكن بعد تطويرها وتوسعتها لتناسب فئة كايين الأكبر حجماً. 

تبدأ عمليات تسليم كايين الكهربائية في الولايات المتحدة مع نهاية صيف 2026، على أن تعلن بورشه عن المدى الرسمي للسيارة في وقت لاحق، وتشير المعلومات المتداولة إلى أن بورش تعمل حالياً على تجهيز نسخة كهربائية من فئة كايين S قد تصل قوتها إلى نحو 600 حصان، مع احتمالية تقديم إصدار GTS مستقبلاً.

أما لغة التصميم فقد تم تطويرها بدون التخلي عن هوية كايين الأساسية، إذ اعتمدت بورش واجهة أقل ارتفاعاً وخطوطاً خارجية أكثر سلاسة، إضافة إلى أبواب تتميز بزجاج بلا إطار وتصميم خلفي يضم إضاءة ثلاثية الأبعاد، مع واجهة تتسم بالشراسة، أما النسخة تيربو فحصلت على تفاصيل خارجية خاصة تجعلها مختلفة عن بقية الفئات من حيث الطابع الرياضي، إلى جانب إطلالة الـ SUV الفاخرة.

بطارية ضخمة وتقنيات شحن فائقة السرعة

تضم كايين الكهربائية بطارية كبيرة تصل سعتها إلى 113 كيلوواط ساعة، وهي أكبر من تلك المتوفرة في ماكان الكهربائية، ولأن السيارة تعتمد معمارية 800 فولت، أصبحت قادرة على الشحن بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، ما يسمح بإعادة تعبئة البطارية من 10 إلى 80 بالمئة في أقل من 16 دقيقة فقط، وتوفر بورش نظام تعليق هوائي لجميع الفئات، إضافة إلى تقنية شحن لاسلكي أرضي يتيح شحن السيارة بمجرد وقوفها فوق اللوح الكهربائي بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط.

أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ بورشه 

تطرح بورش فئتين عند الإطلاق، الفئة القياسية وفئة تيربو التي تعد الأكثر قوة في تاريخ سيارات الشركة الإنتاجية، تنتج قوة تبلغ 844 حصان، ويمكن رفعها مؤقتاً عبر زر خاص يمنح 173 حصان إضافية لمدة عشر ثوان.

وتصبح القوة الإجمالية 1139 حصاناً وعزم الدوران 1500 نيوتن متر مع تفعيل نظام الإطلاق ، لتتمكن من التسارع إلى 97 كيلومتراً في الساعة خلال 2.4 ثانية وإكمال الربع ميل في 9.9 ثانية، أما النسخة الأساسية فتقدم 435 حصان وتتسارع إلى السرعة نفسها خلال 4.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 230 كيلومتراً في الساعة.

