إعلام فلسطيني: استشهاد نازح بنيران الاحتلال جراء عمليات نسف للمباني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، أعلن استشهاد نازح بنيران جيش الاحتلال جراء عمليات نسف للمباني خارج الخط الأصفر جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني سيكون مشروطًا باستعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية: "سنفتح معبر رفح بعد استعادة كل المختطفين، ونحن قريبون جدًا من استكمال هذه الخطوة. عند تحقق ذلك سنفتح المعبر."

جثث مازالت مفقودة

وأشار إلى أن الاتفاق الأخير أتاح لإسرائيل استعادة "معظم المختطفين"، لكنه أكد أن ثلاثة قتلى ما زالوا مفقودين، وأن قواته تعمل على استرجاع جثثهم. وتابع: "لم ننهِ المرحلة الأولى بعد. نواصل العمل لاستعادة الجثث الثلاث المتبقية."

وأوضح نتنياهو، أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط باستكمال المعلومات المتوفرة حول مكان الجثث.

وفيما يتعلق بالطرح الأمريكي حول نشر قوة دولية في غزة، قال نتنياهو إن واشنطن "ترغب في اختبار" هذا الخيار، مضيفًا: “قلنا لهم إن بإمكانهم المحاولة، لكن الوقت ليس مفتوحًا بلا حدود.”



