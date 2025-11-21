قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كل ما تود معرفته عن الحكة الجلدية

هاجر هانئ

الحكة هي المصطلح الطبي تجعلك هذه الحالة تشعر بالحاجة إلى خدش بشرتك للحصول على الراحة. هناك العديد من الأسباب المحتملة للحكة التي تشمل حالة طبية كامنة أو ملامسة مهيج أو رد فعل على الدواء. يختلف العلاج بناء على سبب حكة بشرتك.

‎يمكن أن تكون الحكة أحد أعراض حالة كامنة. له العديد من الأسباب المحتملة؛ الأكثر شيوعا هو ملامسة مسببات الحساسية وجفاف الجلد والحمل ورد فعل جسمك على الدواء. يمكن أن تكون الحكة مزمنة إذا استمرت الحكة لمدة ستة أسابيع أو أكثر.

‎ما هي أعراض الحكة؟

الحكة هي شعور أو إحساس غير مريح يجعلك تخدش بشرتك للحصول على الراحة، خدش الحكة لا يوفر دائما الراحة.
‎إذا خدشت حكة جلدك، فقد يكون لديك أعراض إضافية تشمل:
* بشرة جافة أو متشققة.
* علامات خدش .
* رقعة جلدية سميكة من الجلد .
* ألم موضعي في موقع حكة بشرتك.
* ينكسر الجلد وينزف.
* يتسرب الجلد من سائل أصفر إلى أبيض، ولا يشفى أو له نسيج متقشر أو متقشر (عدوى).


‎تشمل الأعراض الإضافية للحكة ما يلي:
* تلون الجلد الذي يكون أفتح أو أغمق من الجلد المحيط به.
* يتشكل طفح جلدي مرتفع أو منتفخ على بشرتك (التهاب).
* نتوءات صغيرة تشبه البثور على بشرتك .
* نتوءات كبيرة على المنطقة المصابة من بشرتك.
* بثور أو نتوءات مملوءة بالسوائل على بشرتك.

‎في بعض الأحيان، قد تعاني من حكة في الجلد إلى جانب أعراض إضافية مثل الطفح الجلدي أو تورم الجلد. في أوقات أخرى، ستعاني فقط من حكة الجلد دون أعراض أخرى. سيقوم مقدم الخدمة بتشخيص حالتك وتقديم خيارات العلاج بناء على سبب حكة بشرتك.

‎ما الذي يسبب الحكة؟


‎هناك العديد من الأسباب للحكة التي تشمل:
* الأمراض الجلدية: الحكة هي نتيجة الالتهاب أو التورم داخل جسمك.
* الجهازية: الحكة هي نتيجة لحالة طبية كامنة يمكن أن تؤثر على بشرتك أو أعضائك الداخلية. يمكن أن يشمل ذلك تغييرات طبيعية على جسمك مع تقدم العمر أو التغيرات الهرمونية، من بين أمور أخرى.
* الاعتلال العصبي: تسبب حالات الجهاز العصبي أو تلف الأعصاب الحكة.
* الحالات النفسية أو الحالات التي تؤثر على دماغك تسبب الحكة.
* البيئة: يسبب المهيج في بيئتك الحكة. يمكن أن تكون هذه مادة ملابس أو لدغة حشرات أو رد فعل على دواء أو درجة حرارة أو لمس شيء غير مريح.

‎السبب الأكثر شيوعا للحكة هو جفاف الجلد.

المصدر: clevelandclinic
 

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
