رئيس حي جنوب الغردقة يعقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوى

عَقَدَ رئيسُ حي جنوب الغردقة، اللواء أحمد جبر، اللقاءَ الأسبوعي المخصص للتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، في إطار سياسة المتابعة المستمرة التي وجه بها محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتعليمات رئيس مدينة الغردقة اللواء ياسر حماية، لتعزيز قنوات التواصل وتحسين مستوى الخدمات داخل المدينة.

وجرى اللقاء بمقر حي جنوب الغردقة بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الإدارات المعنية، حيث استمع رئيس الحي إلى مجموعة من الشكاوى المتصلة بالخدمات والمرافق العامة، وناقش مع الحضور الحلول الممكنة لكل حالة، موجهًا بسرعة التعامل مع المشكلات التي يمكن البت فيها فورًا، وإحالة الملفات التي تتطلب دراسة موسعة إلى الجهات المختصة لمراجعتها في ضوء القوانين والإمكانات المتاحة.

وأكد اللواء أحمد جبر خلال اللقاء أن هذا الاجتماع يُعقد بشكل دوري كل يوم إثنين، ويهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم اليومية، وتبسيط الإجراءات بما ينسجم مع اللوائح، مع الحرص على إتاحة فرصة مباشرة للمواطنين لعرض مشكلاتهم دون وسيط، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق قدر أعلى من الشفافية.

وأضاف رئيس الحي أن إدارة جنوب الغردقة تعمل على تطوير آليات تلقي الشكاوى، سواء عبر اللقاءات الأسبوعية، أو من خلال شكاوى مجلس الوزراء، أو الرسائل الواردة على الصفحة الرسمية للحي، مؤكّدًا أن جميع الشكاوى تُدرس بجدية ويتم التعامل معها وفق ترتيب الأولويات واحتياجات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، شدّد اللواء أحمد جبر، أن الارتقاء بمستوى الخدمات داخل حي جنوب الغردقة يمثل التزامًا أساسيًا، وأن منظومة المتابعة الدورية ستستمر بهدف تحسين جودة الاستجابة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن تطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة.