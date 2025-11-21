يورتشيتش: الحفاظ على قمة إفريقيا أصعب .. وبيراميدز جاهز لضربة البداية أمام ريفرز

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على أهمية وصعوبة مواجهة ريفرز يونايتد في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فريقه يدخل البطولة بطموحات كبيرة للحفاظ على اللقب.

وأوضح يورتشيتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن بيراميدز وصل إلى قمة كرة القدم الإفريقية بعد عمل كبير وجهد متواصل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على القمة أصعب كثيرًا من الوصول إليها، وهو ما يُحتم على اللاعبين تقديم أقصى ما لديهم منذ ضربة البداية.

ويستضيف بيراميدز نظيره النيجيري مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأكد المدرب الكرواتي ثقته الكاملة في المجموعة الحالية من اللاعبين، لافتًا إلى أنها نفس المجموعة التي حققت جميع الألقاب خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد. وقال: "نلعب دائمًا من أجل الفوز، ولدينا الدافع المستمر للحفاظ على مكانتنا كأفضل فريق في إفريقيا."

وتطرق يورتشيتش إلى ملف الغيابات، موضحًا أن الفريق سيفتقد خدمات رمضان صبحي وأسامة جلال ومصطفى فتحي للإصابة، إضافة إلى تأخر وصول الثنائي محمد الشيبي وفيستون مايلي عقب حضورهما حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، حيث سيشاركان في تدريب واحد فقط قبل المباراة.

أما فيما يتعلق بمسألة استدعاء وليد الكرتي لمنتخب المغرب الثاني في كأس العرب، فأكد يورتشيتش أن موقف بيراميدز ثابت وهو عدم الموافقة على انضمام لاعبيه للمنتخبات المحلية، باستثناء المنتخب الأول وفي إطار الأجندة الدولية، معتبرًا أن لاعبي الفريق يستحقون التواجد مع المنتخبات الكبرى نظرًا لتتويج النادي بلقب دوري الأبطال.