انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يورتشيتش: الحفاظ على قمة إفريقيا أصعب .. وبيراميدز جاهز لضربة البداية أمام ريفرز

يورتشيتش
يورتشيتش
حمزة شعيب

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على أهمية وصعوبة مواجهة ريفرز يونايتد في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن فريقه يدخل البطولة بطموحات كبيرة للحفاظ على اللقب.

وأوضح يورتشيتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن بيراميدز وصل إلى قمة كرة القدم الإفريقية بعد عمل كبير وجهد متواصل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على القمة أصعب كثيرًا من الوصول إليها، وهو ما يُحتم على اللاعبين تقديم أقصى ما لديهم منذ ضربة البداية.

ويستضيف بيراميدز نظيره النيجيري مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأكد المدرب الكرواتي ثقته الكاملة في المجموعة الحالية من اللاعبين، لافتًا إلى أنها نفس المجموعة التي حققت جميع الألقاب خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد. وقال: "نلعب دائمًا من أجل الفوز، ولدينا الدافع المستمر للحفاظ على مكانتنا كأفضل فريق في إفريقيا."

وتطرق يورتشيتش إلى ملف الغيابات، موضحًا أن الفريق سيفتقد خدمات رمضان صبحي وأسامة جلال ومصطفى فتحي للإصابة، إضافة إلى تأخر وصول الثنائي محمد الشيبي وفيستون مايلي عقب حضورهما حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، حيث سيشاركان في تدريب واحد فقط قبل المباراة.

أما فيما يتعلق بمسألة استدعاء وليد الكرتي لمنتخب المغرب الثاني في كأس العرب، فأكد يورتشيتش أن موقف بيراميدز ثابت وهو عدم الموافقة على انضمام لاعبيه للمنتخبات المحلية، باستثناء المنتخب الأول وفي إطار الأجندة الدولية، معتبرًا أن لاعبي الفريق يستحقون التواجد مع المنتخبات الكبرى نظرًا لتتويج النادي بلقب دوري الأبطال.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

