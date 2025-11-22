أسعار الأسماك اليوم السبت 22-11-2025

استقررت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 22-11-2025 في الأسواق.

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 57 إلى 63 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 50 إلى 56 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1150 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 860 إلى 920 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 310 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 70 إلي 130 جنيه للكيلو