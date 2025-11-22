مريم الخشت تستعرض جمالها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها صورا جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و خطفت مريم الخشت الإنظار بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان بدون أكمام باللون الذهبي الامع،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

و كانتةقد انضمت الفنانة مريم الخشت إلى فريق عمل مسلسل "طالع نازل"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي.

"طالع نازل" من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته محمد شاهين.



المسلسل يتكوّن من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني "أوف سيزون"، على أن يُعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبا.

على صعيد آخر، تحقق مريم الخشت نجاحا ملحوظا بمسلسل "ورد وشكولاتة" الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية.