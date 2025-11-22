لسه فيها حاجة حلوة.. شوقي غريب يقود المنتخب الأولمبي للتويج بأمم إفريقيا

توج منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب يوم 22 نوفمبر عام 2019 بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عن جدارة واستحقاق.



ولم يكتفِ الفراعنة بالتتويج القاري، بل حصدوا جميع الجوائز الفردية في البطولة، إضافة إلى التأهل حينها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد أداء مبهر.



ويُعد هذا التتويج التاريخي آخر إنجاز رسمي يرفع راية الكرة المصرية على منصات البطولات الدولية حتى اليوم.



وتغلب منتخب مصر الأولمبي تحت 23 بقيادة شوقي غريب بلقب بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز علي نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام أكتر من ثمانين الف متفرج في مدرجات ملعب ستاد القاهرة ووجود 14 لاعبا مع منتخب مصر الأول والثاني.



وشهدت مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا حضورًا جماهيريا كبيرا منذ المباراة الأولى واختتمت بامتلاء الإستاد بالجماهير في المباراة النهائية وبيع كافة التذاكر للجماهير في ظل الأداء الباهر الذي قدمه المنتخب تحت قيادة شوقي غريب.



ونجح المنتخب الأولمبي في التتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 2/1، أحرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي.

مشوار المنتخب الأولمبي

حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بعدما حقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مبارياته الخمسة التي خاضها في البطولة دون تعادل أو هزيمة ليحقق أبناء شوقي غريب إنجازًا كبيرًا.



وحقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مباراته الأولى بدور المجموعات على منتخب مالي بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد هداف البطولة.



وفي المباراة الثانية حقق المنتخب الأولمبي الفوز 3/2 على منتخب غانا، حيث تقدم منتخب غانا مرتين 1/0 و2/1 على الفراعنة الصغار ولكن أبناء شوقي غريب نجحوا في تحول تأخرهم مرتين إلى فوز في النهاية والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة قبل مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة بدور المجموعات.



وفي المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الكاميرون، حقق الفراعنة الفوز 2/1 ليطيح بالكاميرون من البطولة والتأهل أول مجموعة إلى الدور قبل النهائي.



وحقق الفراعنة الصغار الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 والتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ليحقق المنتخب الأولمبي الهدف الأول له في البطولة وهو التأهل إلى البطولة الأكبر قبل اللعب على البطولة القارية.



وتوج المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب باللقب على حساب منتخب كوت ديفوار بعد الفوز 2/1، حيث احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1، إلا أن رمضان صبحي قائد المنتخب واحسن لاعب في البطولة نجح في إحراز هدف البطولة في الدقيقة 114 من عمر المباراة.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبي، بلقب هداف كأس أمم إفريقيا.



كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.



فيما نجح أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي بـ المنتخب الأولمبي في تجهيز محمد صبحي بشكل قوي لحراسة عرين أولمبي الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا.