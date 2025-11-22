قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لسه فيها حاجة حلوة.. شوقي غريب يقود المنتخب الأولمبي للتويج بأمم إفريقيا

شوقي غريب وأسامة عبدالكريم
شوقي غريب وأسامة عبدالكريم
يسري غازي

توج منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب يوم 22 نوفمبر عام 2019 بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عن جدارة واستحقاق.

ولم يكتفِ الفراعنة بالتتويج القاري، بل حصدوا جميع الجوائز الفردية في البطولة، إضافة إلى التأهل حينها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد أداء مبهر.

ويُعد هذا التتويج التاريخي آخر إنجاز رسمي يرفع راية الكرة المصرية على منصات البطولات الدولية حتى اليوم.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي تحت 23 بقيادة شوقي غريب بلقب بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز علي نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام أكتر من ثمانين الف متفرج في مدرجات ملعب ستاد القاهرة ووجود 14 لاعبا مع منتخب مصر الأول والثاني.

وشهدت مباريات المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا حضورًا جماهيريا كبيرا منذ المباراة الأولى واختتمت بامتلاء الإستاد بالجماهير في المباراة النهائية وبيع كافة التذاكر للجماهير في ظل الأداء الباهر الذي قدمه المنتخب تحت قيادة شوقي غريب.

ونجح المنتخب الأولمبي في التتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ مصر، بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة 2/1، أحرزهما كريم العراقي ورمضان صبحي.

مشوار المنتخب الأولمبي
حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بعدما حقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مبارياته الخمسة التي خاضها في البطولة دون تعادل أو هزيمة ليحقق أبناء شوقي غريب إنجازًا كبيرًا.

وحقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز في مباراته الأولى بدور المجموعات على منتخب مالي بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد هداف البطولة.

وفي المباراة الثانية حقق المنتخب الأولمبي الفوز 3/2 على منتخب غانا، حيث تقدم منتخب غانا مرتين 1/0 و2/1 على الفراعنة الصغار ولكن أبناء شوقي غريب نجحوا في تحول تأخرهم مرتين إلى فوز في النهاية والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة قبل مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وفي المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الكاميرون، حقق الفراعنة الفوز 2/1 ليطيح بالكاميرون من البطولة والتأهل أول مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

وحقق الفراعنة الصغار الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 والتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ليحقق المنتخب الأولمبي الهدف الأول له في البطولة وهو التأهل إلى البطولة الأكبر قبل اللعب على البطولة القارية.

وتوج المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب باللقب على حساب منتخب كوت ديفوار بعد الفوز 2/1، حيث احتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1/1، إلا أن رمضان صبحي قائد المنتخب واحسن لاعب في البطولة نجح في إحراز هدف البطولة في الدقيقة 114 من عمر المباراة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبي، بلقب هداف كأس أمم إفريقيا.

كما فاز رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحارس المنتخب محمد صبحي بلقب أفضل حارس.

فيما نجح أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمي بـ المنتخب الأولمبي في تجهيز محمد صبحي بشكل قوي لحراسة عرين أولمبي الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

المنتخب الأولمبي كأس أمم إفريقيا شوقي غريب أسامة عبدالكريم مصطفي محمد رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد