حقيقة اعتداء نجم الزمالك فى دوري المظاليم| تفاصيل صادمة

كشف زياد ميسي لاعب نادي ألو ايجبت أحد أندية القسم الثاني حقيقة إعتداء إبراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني السابق للفريق على عناصر من فريق القناطر الخيرية.



قال زياد ميسي لاعب نادي ألو ايجيبت عبر حسابه الشخصي فيسبوك:

أنا زياد لاعب نادى جى وهحكى على الحصل فى المباراة بالحرف الواحد والله شاهد على ما أقول.



تابع: أنا نزلت الشوط التانى وكانت النتيجة تأخر فريقى 2-0 نزلت وكنت موفق وأحرزت الهدف الأول وبعدها فوجئت أن بدأ جمهور الخصم يحاول يأثر عليا بالشتيمة وتصاعد الأمور أن كمان بدأ أحد أفراد الجهاز الفنى وبعض اللاعيبة الخصم محاولة إستفزازى بالكلام لمحاولة التأثير عليا نفسيا.



أضاف: وبعدها بدأت الأمور تتصاعد كل ما ألمس الكرة أكني الجمهور حطنى فى دماغة أنا بالذات.. شتيمة وإشارات خارجة من الجمهور ووصلت لحد تهديد "هنوريك لما تجيلنا القناطر" لحد ما أحرزت هدفى التانى وهدف التعادل عشان أشير للجمهور بإشارة (السكات فقط) دون أى تجاوز أو شتيمة منى مثلا زى ما تشتمت واستمرو فى التجاوز لحد لما أحرزنا الهدف الثالث بعدها.



واصل: وفى آخر دقائق المباراة وفى كورة مشتركة دخل أحد لاعبى الخصم دخول عنيف جدا حرفيا مكنتش حاسس برجلى من الألم وفضلت واقع على الأرض مش قادر أقوم وفى الهجمة دى أحرز الخصم هدف التعادل بعدها لقيت حد نازلى وبمنتهى الغل مكنش فى المباراة قعد يجر فيا من رجلى الوجعانى ولاقيت واحد تانى بيضربنى بالرجل فى ضهرى ونازلين فيا ضرب وأنا مش قادر أقاوم حتى من الألم بسبب الإصابة ومقدرتش أكمل الماتش بسببها وفريقى لعب ١٠ لاعيبة.



وأكمل: مديرى الفنى كابتن إبراهيم صلاح لما شاف المنظر ده واللاعب بتاعة بيتهان وبيحصل فية كدا لقيتة بيجرى على الشخص ده عشان يدافع عنى وده المشهد اللأسف إتقص و إتحول من إن كابتن إبراهيم بيدافع عن حد شايفة بيموت قدامة من الألم وناس عمالة تضرب وتفترى علية وهو مصاب ومش قادر حتى يدافع عن نفسة.



واختتم حديثه قائلا: المشهد إتقص بطريقة فجة أكنه رايح يضرب ناس من الباب للطاق ودى شهادة منى أمام الله وجمهور الكرة المصرية الأكيد ميرضهوش إن حد محترم زى كابتن إبراهيم إلي عمره فحياتة ما عمل مشكلة طول مسيرتة الكروية يتظلم ويتم الإفتراء عليه بالطريقة دى.



يذكر أنه تم إقالة إبراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق من تدريب فريق ألو إيجبت كما تم إيقافه من جانب لجنة المسابقات 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه.