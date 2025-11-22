قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حقيقة اعتداء نجم الزمالك فى دوري المظاليم| تفاصيل صادمة

ابراهيم صلاح
ابراهيم صلاح
يسري غازي

كشف زياد ميسي لاعب نادي ألو ايجبت أحد أندية القسم الثاني حقيقة إعتداء إبراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني السابق للفريق على عناصر من فريق القناطر الخيرية.

قال زياد ميسي لاعب نادي ألو ايجيبت عبر حسابه الشخصي فيسبوك: 
أنا زياد لاعب نادى جى وهحكى على الحصل فى المباراة بالحرف الواحد والله شاهد على ما أقول.

تابع: أنا نزلت الشوط التانى وكانت النتيجة تأخر فريقى 2-0 نزلت وكنت موفق وأحرزت الهدف الأول وبعدها فوجئت أن بدأ جمهور الخصم يحاول يأثر عليا بالشتيمة وتصاعد الأمور أن كمان بدأ أحد أفراد الجهاز الفنى وبعض اللاعيبة الخصم محاولة إستفزازى بالكلام لمحاولة التأثير عليا نفسيا.

أضاف: وبعدها بدأت الأمور تتصاعد كل ما ألمس الكرة أكني الجمهور حطنى فى دماغة أنا بالذات.. شتيمة وإشارات خارجة من الجمهور ووصلت لحد تهديد "هنوريك لما تجيلنا القناطر" لحد ما أحرزت هدفى التانى وهدف التعادل عشان أشير للجمهور بإشارة (السكات فقط) دون أى تجاوز أو شتيمة منى مثلا زى ما تشتمت واستمرو فى التجاوز لحد لما أحرزنا الهدف الثالث بعدها.

واصل: وفى آخر دقائق المباراة وفى كورة مشتركة دخل أحد لاعبى الخصم دخول عنيف جدا حرفيا مكنتش حاسس برجلى من الألم وفضلت واقع على الأرض مش قادر أقوم وفى الهجمة دى أحرز الخصم هدف التعادل بعدها لقيت حد نازلى وبمنتهى الغل مكنش فى المباراة قعد يجر فيا من رجلى الوجعانى ولاقيت واحد تانى بيضربنى بالرجل فى ضهرى ونازلين فيا ضرب وأنا مش قادر أقاوم حتى من الألم بسبب الإصابة ومقدرتش أكمل الماتش بسببها وفريقى لعب ١٠ لاعيبة.

وأكمل: مديرى الفنى كابتن إبراهيم صلاح لما شاف المنظر ده واللاعب بتاعة بيتهان وبيحصل فية كدا لقيتة بيجرى على الشخص ده عشان يدافع عنى وده المشهد اللأسف إتقص و إتحول من إن كابتن إبراهيم بيدافع عن حد شايفة بيموت قدامة من الألم وناس عمالة تضرب وتفترى علية وهو مصاب ومش قادر حتى يدافع عن نفسة.

واختتم حديثه قائلا: المشهد إتقص بطريقة فجة أكنه رايح يضرب ناس من الباب للطاق ودى شهادة منى أمام الله وجمهور الكرة المصرية الأكيد ميرضهوش إن حد محترم زى كابتن إبراهيم إلي عمره فحياتة ما عمل مشكلة طول مسيرتة الكروية يتظلم ويتم الإفتراء عليه بالطريقة دى.

يذكر أنه تم إقالة إبراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق من تدريب فريق ألو إيجبت كما تم إيقافه من جانب لجنة المسابقات 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

