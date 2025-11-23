غرفة المطاعم السياحية تطلق برنامجًا تدريبيا لتعزيز مهارات القيادة

تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى ، رئيس الغرفة ، تنفيذ رؤيتها التطويرية على أرض الواقع، عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم أعضائها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل القطاع، وذلك بجهود جماعية من مجلس الإدارة وجميع العاملين بالغرفة.

برنامج تدريبي متخصص بمشاركة 60 مديرًا

فقد نظّمت الغرفة برنامجًا تدريبيًا متميزًا بعنوان:

“Leadership Training Program for Managers of Tourism and Restaurant Establishments”

بمشاركة 60 مديرًا من مختلف المنشآت والمطاعم السياحية، بهدف تعزيز مهارات القيادة والإدارة للعاملين في القطاع.

وقد قدّم البرنامج المحاضر الخبير الدكتور أسامة عباس، بينما تولّى بهاء الدين عبدالستار، مهمة التنظيم والتنسيق والإشراف، لضمان تنفيذ فعاليات تدريبية احترافية ومتكاملة

ويدعم مجلس إدارة الغرفة الكفاءات البشرية داخل القطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين بروح من المسؤولية والعطاء.

وعلى هامش الفعاليات، عقدت الغرفة اجتماعًا موسعًا لأصحاب ومديري المنشآت والمطاعم السياحية من أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور أيمن سلامة محمد أحمد ، مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر .

وناقش الاجتماع ،أبرز قضايا القطاع ،الفرص المتاحة للتطوير ،التحديات الراهنة،سبل تحسين بيئة العمل، تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت

كما قامت الغرفة بتكريم عدد من المنشآت السياحية المتميزة بمحافظة البحر الأحمر، تقديرًا لجهودها في الارتقاء بجودة الخدمات، تطبيق أفضل الممارسات داخل القطاع ، وتحسين التجربة السياحية للزائرين



ويأتي هذا التكريم ضمن سياسة الغرفة الرامية إلى دعم التميز وتحفيز المنشآت على مواصلة تطوير أدائها، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته.

وتؤكد الغرفة من خلال هذه المبادرات استمرار العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تطوير العنصر البشري ،دعم التواصل الفعّال مع الأعضاء،تعزيز تنافسية القطاع السياحي ،الارتقاء بمعايير الجودة والخدمة في المنشآت والمطاعم السياحية.