البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي
وزيرة التضامن: آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت ودعوات استبدالها خطوة للوراء
الخطة و8 غيابات .. 10معلومات عن لقاء الزمالك وزيسكو بـ الكونفدرالية
وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه
مصر تدعو كندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 قتـ.ـيلا
مقترحات برلمانية لحسم ملف المصالحات بعد التعديلات المرتقبة
حقيقة تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي.. الشركة المصرية توضح
نزل والده من تركيا لوداعه.. أحمد ممدوح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه بالمنوفية
انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها بحضور كبار الشخصيات
شاهد.. استعدادات المدارس لعقد انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

غرفة المطاعم السياحية تطلق برنامجًا تدريبيا لتعزيز مهارات القيادة

محمد الاسكندرانى

تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية  برئاسة ياسر التاجورى ، رئيس الغرفة  ، تنفيذ رؤيتها التطويرية على أرض الواقع، عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم أعضائها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل القطاع، وذلك بجهود جماعية من مجلس الإدارة وجميع العاملين بالغرفة.

برنامج تدريبي متخصص بمشاركة 60 مديرًا

فقد نظّمت الغرفة برنامجًا تدريبيًا متميزًا بعنوان:
“Leadership Training Program for Managers of Tourism and Restaurant Establishments”
بمشاركة 60  مديرًا من مختلف المنشآت والمطاعم السياحية، بهدف تعزيز مهارات القيادة والإدارة للعاملين في القطاع.

وقد قدّم البرنامج المحاضر الخبير الدكتور أسامة عباس، بينما تولّى بهاء الدين عبدالستار، مهمة التنظيم والتنسيق والإشراف، لضمان تنفيذ فعاليات تدريبية احترافية ومتكاملة

 

ويدعم مجلس إدارة الغرفة الكفاءات البشرية داخل القطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين بروح من المسؤولية والعطاء.

وعلى هامش الفعاليات، عقدت الغرفة اجتماعًا موسعًا لأصحاب ومديري المنشآت والمطاعم السياحية من أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور أيمن سلامة محمد أحمد ،  مدير عام  مكتب وزارة السياحة والآثار  بالبحر الأحمر .

وناقش الاجتماع ،أبرز قضايا القطاع ،الفرص المتاحة للتطوير ،التحديات الراهنة،سبل تحسين بيئة العمل، تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت

كما قامت الغرفة بتكريم عدد من المنشآت السياحية المتميزة بمحافظة البحر الأحمر،  تقديرًا لجهودها في  الارتقاء بجودة الخدمات، تطبيق أفضل الممارسات داخل القطاع ، وتحسين التجربة السياحية للزائرين 
 

ويأتي هذا التكريم ضمن سياسة الغرفة الرامية إلى دعم التميز وتحفيز المنشآت على مواصلة تطوير أدائها، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته.

وتؤكد الغرفة من خلال هذه المبادرات استمرار العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تطوير العنصر البشري ،دعم التواصل الفعّال مع الأعضاء،تعزيز تنافسية القطاع السياحي ،الارتقاء بمعايير الجودة والخدمة في المنشآت والمطاعم السياحية. 

