قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنشآت السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير يفرض طفرة في الخدمات المقدمة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري, أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا استثنائيًا سيعيد تسليط أنظار العالم نحو مصر كإحدى أهم المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم، مشيرا  إلى أن هذا الحدث الضخم من المتوقع أن يشهد ذروة سياحية غير مسبوقة تتطلب استعدادًا شاملاً من كافة قطاعات السياحة والخدمات المرتبطة بها.

المتحف المصري الكبير 

وقال رئيس الغرفة فى بيان صحفى ،  إن المطاعم والمنشآت السياحية، خاصة الواقعة في المناطق المحيطة بالمتحف ومنطقة الأهرامات، تقع على عاتقها مسئولية كبيرة في تقديم خدمات متميزة تضاهي أرقى المستويات العالمية، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويليق بمكانتها أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وشدد "التاجوري" فى البيان ، على أهمية الالتزام الكامل باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، والاهتمام بجودة الأداء ومستوى الخدمة، مشيرًا إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب والتأهيل المستمرة للعاملين في القطاع، بهدف رفع الوعي السياحي وتنمية مهارات الضيافة ليكون العامل المصري نموذجًا مشرفًا للترحاب والإتقان.

وأضاف رئيس الغرفة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يتزامن معه نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية المقدمة داخل المطاعم والمنشآت السياحية، مؤكدًا أن المطاعم تعد أحد أهم الأذرع الداعمة للنشاط السياحي، وأن نجاح التجربة السياحية المتكاملة يعتمد بدرجة كبيرة على جودة الخدمات المقدمة داخلها.

واختتم التاجوري البيان بالتأكيد على أن الغرفة تتابع بشكل مستمر استعدادات القطاع السياحي لاستقبال هذا الحدث العالمي، وتعمل بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات، بما يضمن أن تكون تجربة الزائر للمتحف المصري الكبير تجربة متكاملة ومبهرة تبدأ من لحظة وصوله وتنتهي بابتسامة رضا تدفعه لتكرار الزيارة.

المتحف المصري الكبير حفل المتحف المصري الكبير المتحف الكبير غرفة المنشآت والمطاعم السياحية غرفة المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز

نادي الزمالك

9 نجوم| الزمالك يفتقد القوة الضاربة أمام البنك الأهلي بـ الدوري

أهلي جدة

الدوري السعودي.. الأهلي يستدرج الرياض لاقتحام المربع الذهبي

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد