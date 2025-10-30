المنشآت السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير يفرض طفرة في الخدمات المقدمة

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري, أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا استثنائيًا سيعيد تسليط أنظار العالم نحو مصر كإحدى أهم المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا الحدث الضخم من المتوقع أن يشهد ذروة سياحية غير مسبوقة تتطلب استعدادًا شاملاً من كافة قطاعات السياحة والخدمات المرتبطة بها.

المتحف المصري الكبير

وقال رئيس الغرفة فى بيان صحفى ، إن المطاعم والمنشآت السياحية، خاصة الواقعة في المناطق المحيطة بالمتحف ومنطقة الأهرامات، تقع على عاتقها مسئولية كبيرة في تقديم خدمات متميزة تضاهي أرقى المستويات العالمية، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويليق بمكانتها أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وشدد "التاجوري" فى البيان ، على أهمية الالتزام الكامل باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، والاهتمام بجودة الأداء ومستوى الخدمة، مشيرًا إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب والتأهيل المستمرة للعاملين في القطاع، بهدف رفع الوعي السياحي وتنمية مهارات الضيافة ليكون العامل المصري نموذجًا مشرفًا للترحاب والإتقان.

وأضاف رئيس الغرفة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يتزامن معه نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية المقدمة داخل المطاعم والمنشآت السياحية، مؤكدًا أن المطاعم تعد أحد أهم الأذرع الداعمة للنشاط السياحي، وأن نجاح التجربة السياحية المتكاملة يعتمد بدرجة كبيرة على جودة الخدمات المقدمة داخلها.

واختتم التاجوري البيان بالتأكيد على أن الغرفة تتابع بشكل مستمر استعدادات القطاع السياحي لاستقبال هذا الحدث العالمي، وتعمل بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات، بما يضمن أن تكون تجربة الزائر للمتحف المصري الكبير تجربة متكاملة ومبهرة تبدأ من لحظة وصوله وتنتهي بابتسامة رضا تدفعه لتكرار الزيارة.