الأنبا أباکير يهنئ المطارنة الجدد ويصلي من أجل خدمتهم| صور

تقدم صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباکير، أسقف الدول الإسكندنافية، بأسمى آيات التهنئة إلى أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الذين نالوا رتبة المطرانية الجليلة، وهم:

نيافة الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس.

نيافة الأنبا أنطوني، مطران أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا.

نيافة الأنبا برنابا، مطران تورينو وروما.

نيافة الأنبا دميان، مطران شمال ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر.

نيافة الأنبا صرابامون، مطران عطبرة وأم درمان وشمال السودان.

صلاة من أجل خدمتهم

وقد صلى نيافته إلى الله الصالح أن يمنحهم الحكمة والمعونة والقوة في خدمة الكنيسة، وأن يثبتهم على كراسيهم سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة.

وتأتي هذه التهنئة تقديرًا لدورهم الرعوي وجهودهم في خدمة الكنيسة داخل إيبارشياتهم، مؤكدًا محبته الشخصية لهم وداعيا أن تكون هذه الترقية بركة جديدة لمسيرة خدمتهم المثمرة.