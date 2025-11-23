40 فرصة عمل للسيدات بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التضامن.. والتقديم الاربعاء

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسة التضامن، عن توفير عدد 40 فرصة عمل مخصصة للسيدات بمحافظة القاهرة، وتحديدًا بمنطقة مدينة نصر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم تشغيل المرأة وفتح آفاق جديدة لسوق العمل.

ودعت الوزارة الراغبات في التقدم إلى سرعة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، أو التواصل عبر الأرقام المعلنة، مع تحديد موعد المقابلات يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص عمل لائقة تتضمن تأمينًا اجتماعيًا وطبيًا، وأجورًا مجزية، وحوافز، وإجازات أسبوعية، وفرصًا للترقي الوظيفي.

وشددت وزارة العمل على استمرارها في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع قدرات ومتطلبات الباحثين عن عمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.