كريم رمزي: تريزيجيه رد على المشككين في إمكانياته أمام شبيبة القبائل

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمود تريزيجيه لاعب فريق الأهلي رد على المشككين في إمكانياته الفنية بالأمس أمام شبيبة القبائل الجزائري.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: محمود تريزيجيه تعرض لانتقادات وهجوم قوي من بداية الموسم منذ عودته مرة أخرى للأهلي.



وأضاف: لكن الحقيقة أن تريزيجيه قدم مستويات قوية خلال الفترة الماضية ورد على جميع منتقديه.

وتابع: محمود تريزيجيه لاعب بروح الفانلة الحمراء وقدم كل شئ في مباراة الأمس أمام شبيبة القبائل الجزائري.

وأردف: تريزيجيه ليس لاعب عادي ولكن هو لاعب بروح الفانلة الحمراء وتواجده اضافة قوية للغاية لفريق الأهلي.